"Je suis nostalgique": Dominique Besnehard, le plus célèbre des agents de stars, se dévoile dans un nouveau livre

Ex-agent artistique dans l’agence Artmédia, aujourd’hui producteur de cinéma et de télévision, notamment avec la série "Dix pour cent", cofondateur et coorganisateur du Festival du film francophone d’Angoulême, Dominique Besnehard signe "Le Dictionnaire de ma vie".

Un ouvrage dans lequel il revient sur les grands moments de sa carrière, livrant au passage quelques secrets et brossant les portraits de plusieurs célébrités comme Jean-Claude Brialy, Nathalie Baye ou encore Patrick Dewaere et Béatrice Dalle.

Après le succès de "Casino d’hiver" (2014) votre autobiographie, vous publiez "Le Dictionnaire de ma vie". Vous aviez donc encore beaucoup de choses à nous révéler?

Avec "Casino d’hiver" j’avais raconté mon histoire. Là, c’est plutôt mon ressenti par rapport aux lettres de l’alphabet. Beaucoup de gens me demandent, par exemple: "Pourquoi à la lettre A, vous n’avez pas choisi Amoureux, mais Angoulême?" Je trouve que c’est bien mieux que ce ne soit pas systématiquement les mots qu’on attend avec les lettres. J’essaye de parler des gens qui m’ont impressionné, de la critique cinématographique, du mouvement MeToo.

Dans cet ouvrage, vous dîtes que c’était mieux avant…

Oui! Je préférais l’ORTF aux télévisions actuelles. Je n’ai pas peur de dire que je suis nostalgique. J’adore Wikipédia, mais pas les fake news. Aujourd’hui, les gens ne se parlent plus, mais s’envoient des mails alors qu’ils sont dans la pièce à côté. Cela arrive d’ailleurs chez Mediawan, la boîte où je travaille. Les choses se déshumanisent. C’est l’époque des codes. Parfois, on les a carrément oubliés et on passe beaucoup de temps à les retrouver. L’autre chose qui m’agace c’est qu’avant j’aimais avoir le journal en papier. Quand j’étais gosse, je lisais "France-Soir", le grand quotidien de l’époque avec les affiches des films. Cela me faisait rêver. Il n’y a pas d’amertume, mais quand même les rapports humains sont un peu détériorés.

Vous évoquez aussi "les dérives" de MeToo…

Moi, je suis très féministe. Je suis contre la violence faite aux femmes. Mais le problème, c’est que, maintenant, quand un homme regarde une femme, et bien on peut l’accuser et le soupçonner de tous les maux. Dire que les hommes sont de futurs prédateurs, je ne supporte pas. Les extrêmes ce n’est jamais bon.

Dans votre livre, il y a cette rencontre avec Patrick Dewaere…

Je jouais un garçon, Michel, amoureux de lui, dans "Psy" (1981) de Philippe de Broca. Lors du tournage d’une séquence, ce soir-là, il n’était pas bien. Il m’a raconté sa vie et j’ai vu un homme totalement désespéré. Patrick Dewaere était un grand acteur.

Le 16e Festival du film francophone d’Angoulême vient de s’achever. Satisfait?

Je suis halluciné de l’enthousiasme et de la fidélité du public. 58.000 spectateurs dans les salles! Le jour de l’ouverture du festival, Fabrice Luchini, que je connais depuis toujours, est venu présenter en avant-première son nouveau film, "La Petite" de Guillaume Nicloux, où il montre une nouvelle facette de son talent. Fabrice était déjà là pour le premier festival avec "Paris" de Cédric Klapisch. L’autre émotion c’était de revoir Lætitia Casta [présidente du jury, ndlr]. Quand j’étais son agent, je l’ai poussé à faire du théâtre pour jouer "Ondine" de Jean Giraudoux, sur une mise en scène de Jacques Weber. Après mon départ d’Artmédia, elle m’a reproché de l’avoir mal conseillée pour reprendre un nouvel agent. Elle fait partie de l’identité française. Au Théâtre du Rond-Point, j’ai été épaté par sa prestation dans "Clara Haskil" où elle reste seule, deux heures, sur scène. Elle peut devenir la grande dame du cinéma français. Lola Dewaere, la fille de Patrick, a été aussi formidable en tant que présidente du jury des étudiants francophones.

En tant que producteur, vous avez un agenda très chargé?

C’est vrai! Le 18 septembre, France 2 diffusera en prime time, "Adieu vinyle" réalisé par Josée Dayan avec Isabelle Adjani, Mathieu Amalric et Barbara Pravi. Puis il y aura la diffusion cet automne du téléfilm, "Le Prochain Voyage", de Thierry Binisti avec Line Renaud et Jean Sorel. On commencera à la mi-novembre le tournage de "Ça c’est Paris", une série en six épisodes que mettra en scène Marc Fitoussi, sur les coulisses d’un cabaret parisien avec Alex Lutz dans le rôle principal. On tournera au Paradis Latin et en studio. J’essaye également de monter un projet qui me tient à cœur sur le roi Baudoin.

Où en est le film "Dix pour cent"?

J’ai déjà lu un premier scénario, que je trouve formidable, écrit par Fanny Herrero, qui représente l’ADN de "Dix pour cent" [la Toulonnaise n’avait pas écrit la dernière saison, ndlr]. C’est mieux d’achever la série avec un film. On tournera au printemps 2024. Et bien sûr, on retrouvera tout le casting de série.

Du théâtre aussi?

J’avais déjà produit "La Mémoire de l’eau", une pièce avec Charlotte Valandrey et Florence Pernel. Et je prépare "Les Garçons de la bande" avec Antoine Courtray et des jeunes comédiens. Une pièce où il est question d’homosexualité qui avait été portée à l’écran par le réalisateur américain William Friedkin.