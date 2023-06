Dix images pour (re)vivre le dernier tapis rouge du 62e Festival de Télévision de Monte-Carlo

Les derniers mètres d’un marathon sont d’ordinaire ceux que l’on savoure le plus. Après cinq jours à plein régime, c’était ce mardi soir pour le 62e Festival de Télévision de Monte-Carlo, la dernière ligne droite sur un tapis rouge tracé en diagonale sur le parvis du Grimaldi Forum. Théâtre éphémère pour un défilé de beautiful people sur leur 31 fendant une foule massée derrière les barrières pour happer quelques paillettes au passage.

Juste avant, la princesse Charlène a également pris la pose devant les photographes avec les acteurs Jos h Duhamel, Dan Bakkedahl et le producteur Michael Luisi. Photo Franz Chavaroche.

Les amateurs de selfies en ont eu pour leur compte! Et si on loue dans cet événement, les programmes pour le petit écran, force est de constater que sont les rois des réseaux sociaux: Léna Situations et Michou principalement, qui ont le plus excité la foule.

Léna Situations et Ricky Whittle, maîtres de cérémonie Photo Franz Chavaroche.

L’influenceur Michou. Photo Franz Chavaroche.

La première, toute de rouge vêtue, était là pour animer la soirée de clôture. Le second, dans un costume imprimé jungle discutable, était présent aux côtés de sa douce Elsa Bois, rencontrée sur le plateau de "Danse avec les stars".

Le casting de cette soirée ensuite faisait dans la diversité. De Melissa Gilbert, l’inoubliable Laura Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie à JoeyStarr en passant entre autres, par un duo de Miss France (l’actuelle Indira Ampiot et sa chaperonne Cindy Fabre) ou le ténébreux Josh Duhamel qui avait sorti son plus beau smoking.

Miss France 2023, Indira Ampiot, et sa chaperonne Cindy Fabre, Miss France 2005. Photo Franz Chavaroche.

Les acteurs Gilbert Melki et Joey Starr. Photo Franz Chavaroche.

Tout ce beau monde suivait le chemin tracé par le tapis rouge jusqu’à la Salle des Princes. Ou, en l’absence du souverain toujours à New York, c’est son épouse la princesse Charlène qui présidait la soirée destinée à distribuer les Nymphes d’or de cette 62e édition.

Sur scène, la princesse Charlène s’est chargée d’abord de remettre une Nymphe d’honneur au scénariste et producteur américain Howard Gordon, à l’origine notamment de séries comme X-Files, 24 Heures Chrono, Homeland ou Accused. Avant de décerner également le prix spécial Rainier III à l’équipe du film Until the last drop.

En l'absence du prince Albert II, la princesse Charlène a remis deux Nymphes Photo Franz Chavaroche.

Le reste du palmarès était le fruit des réflexions d’un jury présidé par John Goodman, qui a montré hier soir le tapis rouge, qu’il était toujours très en forme!

John Goodman, président de cette 62e edition. Photo Franz Chavaroche.

La chanteuse Shy’m, actrice dans "Cannes Confidential". Photo Franz Chavaroche.

Frédérique Bel Photo Franz Chavaroche.