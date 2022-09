Disparition d'Elizabeth II: quel rôle pour Camilla, devenue reine consort?

Longtemps, les Britanniques l’ont considérée comme une briseuse de ménage, pour avoir été la maîtresse de Charles lorsqu’il était marié avec la princesse Diana.

Et son futur titre avait fait l’objet d’innombrables débats, avant qu’Elizabeth II ne tranche en février 2022 à l’occasion de ses 70 ans de règne, exprimant "le souhait sincère" que Camilla soit connue "comme reine consort" quand Charles accéderait au trône.

C'est désormais chose faite. Ce samedi, Charles sera proclamé officiellement roi et Camilla deviendra ainsi reine consort: "celle qui partage le sort".

Les mêmes rang et statut social que Charles III

Ce titre "consort" définit le mari ou à la femme d’un souverain régnant. La reine consort est surtout appelée de cette manière pour la distinguer de la reine régnante qui est, elle, détient de tous les pouvoirs d’un monarque et qui le plus souvent est devenue reine en héritant du trône à la mort du précédent monarque. Comme l'a été Elizabeth II.

Mais un roi et une reine consort ne détiennent pas les mêmes pouvoirs. Au souverain revient les pouvoirs politiques et militaires. Elle partage toutefois le rang et le statut social de son mari.

Un "rouage" essentiel de la famille royale

Depuis des années, Camilla, 75 ans, travaille sans relâche pour la couronne britannique, avec des dizaines d’engagements par an, au point d’en être devenue un rouage essentiel. En janvier 2022 la reine l’avait même faite "Dame de l’ordre de la Jarretière", le plus prestigieux de la chevalerie britannique. Preuve de sa confiance en Camilla et dans son futur rôle.

Divorcée, mère de deux enfants adultes et grand-mère de cinq jeunes adolescents, Camilla, casque de cheveux blancs et décontraction bienveillante, s'est lentement imposée. Marraine de près d'une centaine d’associations, elle s’est investie dans des sujets qui lui sont chers comme la lecture, ou les violences faites aux femmes : elle "essaye de visiter des centres d’accueil aussi souvent que possible lors de ses voyages à l’étranger", a-t-elle récemment confié au magazine Vogue.

Durant le Covid, elle a aussi lancé un club de lecture sur Instagram, où elle offre des recommandations et fait intervenir des auteurs. Elle s’intéresse aussi à la santé, aux animaux, parle aussi volontiers de jardinage.

Quand d’autres à son âge viseraient une retraite méritée, elle est déterminée à continuer son action philanthropique "aussi longtemps que possible". Son sens du devoir, sa simplicité et son humour ont finalement lentement eu raison d’une partie des réticences.