Deux jours après le décès d'Elizabeth II, Charles III officiellement proclamé roi: suivez notre direct

Charles III, 73 ans, sera officiellement proclamé roi ce samedi matin. Étape après étape, dans la plus grande solennité et dans le respect au millimètre du protocole et de la tradition, Charles III s'installe comme chef d'Etat. La proclamation sera lue au balcon du palais Saint James.

Vendredi soir, pour la première fois depuis 70 ans, l'hymne britannique "God save the King" (Que dieu sauve le roi) a été chanté dans sa version masculine à la cathédrale Saint Paul à Londres, en conclusion d'un office religieux en hommage à Elizabeth II.

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II est morte jeudi à 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral. La reine est décédée "paisiblement" jeudi après-midi.

Si vous nous lisez sur mobile ou que vous n'arrivez pas à accéder à notre direct sur cette page, cliquez ici.