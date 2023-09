Descente des Champs-Elysées et dîner à la galerie des Glaces, ce que l'on sait du voyage du roi Charles III en France

Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte descendront mercredi les Champs-Elysées avec le roi Charles III et la reine Camilla, et donneront en leur honneur un dîner d'Etat dans la prestigieuse galerie des Glaces du château de Versailles, a détaillé jeudi l'Elysée.