Des stands au podium, la famille princière en huit photos au Grand Prix de Monaco

Avec une issue célébrée peu après 18 heures, quand le prince Albert II et le prince Jacques ont tendu son trophée à Sergio Pérez, avant que la princesse Charlène et la princesse Gabriella n’embrayent en récompensant, à leur tour, Carlos Sainz, qui s’est placé sur la deuxième marche du podium.

Sacha, 9 ans, embraye le pas, devant ses parents, Tatiana et Andrea Casiraghi.

Cette édition sera d’ailleurs aussi marquée par une participation nourrie du clan des Grimaldi. Au premier rang desquels les nièces et neveux du souverain qui ont arpenté la pitlane en famille avant que la pluie ne vienne contrarier ce ballet.

Après avoir visité samedi les stands et échangé avec plusieurs pilotes avant les essais qualificatifs, le couple princier, accompagné de leurs enfants, a assuré son rôle protocolaire immuable dans le tracé de chaque Grand Prix. À leurs côtés, Andréa Casiraghi et Louis Ducruet assuraient la suite de la distribution des prix.

Les frères Casiraghi et leurs familles à la découverte de l’univers F1.

Tous les enfants de la princesse Caroline notamment étaient présents : Tatiana et Andrea, Béatrice et Pierre, Charlotte avec leurs enfants ainsi que la benjamine, la princesse Alexandra de Hanovre. À leurs côtés, les frères de la princesse Charlène, Gareth et Sean Wittstock étaient présents avec leurs épouses.

Croisée également, la fille cadette de la princesse Stéphanie, Camille Gottlieb avec un invité de choix, l’influenceuse Lena Mahfouf qui a fait vivre son premier Grand Prix à ses 3,7 millions d’abonnés sur Instagram. Déjà vendredi, le souverain s’est offert un tour de circuit avec le Youtubeur GMK à ses côtés. On pourra dire que cette année pour la première fois, les influenceurs tous azimuts auront eu droit à une part du gâteau "princière" de ce Grand Prix.