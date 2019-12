Découvrez la nouvelle photo officielle de la famille princière de Monaco

Réalisée dans la Salle du Trône quelques jours avant la Fête nationale, on y découvre le couple princier et ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella qui fêteront leur cinquième anniversaire, le 10 décembre prochain. L'occasion de voir qu'ils ont bien grandi et se tiennent debout devant leurs parents, pour ce cliché en pied.

Réalisée par l'un des photographes du Palais, Eric Mathon, la photo officielle sera mise en vente le 4 décembre prochain en trois formats, dont celui carte postale et disponible dans les boutiques de souvenirs de la Principauté.

Et le Palais princier indique que les bénéfices des ventes de cette nouvelle image officielle de la famille Grimaldi seront reversés à des œuvres humanitaires du pays.