Décès de la reine Elizabeth II: Edouard Carmignac se souvient de sa rencontre avec la souveraine, lors d'un match de polo

Ils sont peu nombreux à pouvoir partager les souvenirs d'un échange avec la reine Elizabeth II mais quelques-uns partageaient la même passion que la reine pour les tournois de polo.

C'est le cas d'Edouard Carmignac, joueur de polo et capitaine de l'équipe de Talandracas. Le créateur de la Fondation éponyme, située sur l'île de Porquerolles dans le Var, s'est souvenu du jour où, en 2011, il a remporté la Queen's Cup. Un événement donné en l'honneur de la reine et qu'il a gagné avec son équipe en 2011.

Dans les colonnes du Parisien, l'homme d'affaires s'est souvenu de son échange avec la souveraine. "J’ai appris que c’était son anniversaire le jour de la finale. Je lui ai donc dit que j’espérais que cette finale l’avait correctement célébré. Elle m’a répondu: "Of course, and I love the way you score". Cela voulait dire qu’elle avait regardé tout le match de manière attentive. Depuis" je garde précieusement le trophée en Normandie", s'est-il souvenu.

Le polo, l'une des disciplines favorites du prince Philip

Si la reine s'est montrée si enthousiaste, c'est qu'elle aimait beaucoup le polo. D'ailleurs, ce sport est pratiqué par les membres masculins de la famille royale. Selon le quotidien britannique The Telegraph, le prince Charles pratiquait le polo au Guards Polo Club jusqu'à sa retraite sportive en 2005 et les princes William et Harry en sont actuellement membres.

Le prince Philip affectionnait également beaucoup cette discipline comme il s'adonnait parfois à l'équitation, et aux compétitions d'attelages, discipline dans laquelle il concourait pour le Royaume-Uni.