Course de trot princière à l'hippodrome de la Côte d'Azur

La vocation du Prix Princesse Charlène de Monaco - Charity Race est, comme son nom l’indique, caritative. Le principe de l’épreuve, dotée de 50 000 e, a été importé de son pays natal, l’Afrique du Sud, par la princesse. Chacun des quatorze chevaux engagés court pour une association. Mercredi à Monaco, un tirage au sort a déterminé quel binôme jockey-cheval représenterait quelle structure, parmi lesquelles la fondation de la princesse, d’ailleurs.

Tout s’est alors joué sur la piste, vendredi soir. Le cheval Fantasia de Ligny, associé à Children and Future, a remporté la course et la somme de 10.000€. Fresh News termine 2e et offre la somme de 6.000€ à la Croix-Rouge française de Cagnes-sur-Mer, et grâce à la troisième place de Fifi Impératrice, l’association Cœur de Course empoche 4.000€.

Les onze autres associations (1) ayant participé à la compétition ne repartent pas bredouilles. Chacune recevra la somme de 3.000€.

1. Action Innocence, Amapei, Croix-Rouge monégasque, Fight Aids Monaco, Fondation Prince Albert II de Monaco, Fondation Princesse Charlène de Monaco, Fondation Princesse Grace, Ligue contre la cardiomyopathie, Refuge de l’Espoir, Saint-Vincent de Paul, SNSM Menton.