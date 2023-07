Concert de Mylène Farmer à Nice ce samedi: "L’idole représente une part de l’enfance perdue", selon une psychologue

Fan. Admiration parfois démesurée. Implication dans laquelle le passionnel peut prendre le pas sur le rationnel.

Christine Ganneval, psychanalyste à Nice, décrypte les mécanismes de la fan attitude.

Pourquoi et comment devient-on fan?

Enfants, nous sommes d’abord fans de nos parents, en principe, premiers sujets d’amour. Nous avons besoin d’un modèle pour nous construire. A ce moment-là, l’identification est importante.

Et ensuite?

A l’adolescence, cette identification va se tourner vers des personnalités publiques. L’adolescent est plus admiratif. Une fois adulte, l’individu s’est construit. Il a ses propres repères et peut apprécier quelqu’un.

Quelle alchimie peut justifier une admiration de fan?

L’idole représente une part de l’enfance perdue et c’est davantage de la mélancolie qui ne relève pas forcément de la pathologie.

A partie de quel moment entre-t-on dans la pathologie?

Lorsque la personne ne parvient plus à avoir des amis, ne va plus travailler, quand son admiration l’empêche de vivre sa propre vie, qu’il y a coupure dans la vie sociale et qu’on existe par exemple, à travers les tournées d’un chanteur ou quand il y a érotomanie.

C’est quoi l’érotomanie?

C’est lorsque le fan voit son idole comme une personne qui l’aime, mais qui ne le sait pas encore. C’est un délire. Le fanatisme peut couper l’érotomanie, mais ça concerne des cas exceptionnels. Il faut aussi un terreau favorable. Cela veut dire qu’à la base, il y a un problème avec la réalité..

Pourquoi Mylène Farmer suscite une telle passion de la part de ses fans?

Je pense qu’on s’intéresse plus à qui elle est qu’à ce qu’elle fait, car elle est empreinte de mystère. Au final, on peut projeter des choses sur son histoire et se l’approprier. Mais ce sont des projections de fantasmes qu’on peut avoir. Une fois que les fans touchent l’idole, certains peuvent s’évanouir. Cet évanouissement signifie qu’on n’est plus dans le fantasme.

On n’est jamais fan tout seul. Adhère-t-on à une communauté?

Tout à fait. Une communauté dans laquelle on se reconnaît et dans laquelle, on a des envies communes.