Comment le Rolex Monte-Carlo Masters est devenu le premier rendez-vous mondain de la saison

"Chaque édition attire des personnalités"

Sur les terres rouges du Rolex Monte-Carlo Masters, il est pour tout le monde la mémoire de l’événement. Alain Manigley travaille depuis 33 ans sur le tournoi. À son initiative, un livre de photos souvenirs a été édité, d’abord pour les 100 ans du tournoi, puis en 2019 pour les 123 ans. Rencontre avec ce grand Monsieur.

Ce tournoi qui est un grand événement sportif est-il aussi un événement mondain?

Cela dépend quel sens nous voulons donner au mot mondain. Ce qui est sûr c’est que ce tournoi attire beaucoup de monde et des people, hier comme aujourd’hui. Les premières années du tournoi ont notamment été marquées par la venue de personnes issues de la haute société qui, dans les années 20 et 30 étaient les seules à pouvoir bénéficier de loisirs comme le tennis. Là nous pouvons parler de mondains.

Qui sont ces personnalités?

De par l’histoire du tournoi et le lien avec la famille princière, il y a eu dès les premières années des têtes couronnées, comme le prince André de Russie en 1939 ou la reine Sophie d’Espagne. Sont aussi venues des personnes du gotha comme Barbara Hutton la milliardaire américaine qui a créé Pepsi Cola dans les années 30. Dans les années 1950, des stars d’Hollywood sont passées ici. Je pense à Errol Flynn en 1950, l’actrice Michèle Morgan et Ginger Rogers en 1952, ou encore Eddie Constantine et Lino Ventura en 1954 et Cary Grant en 1961. Ces noms font rêver ! Il y a aussi, depuis longtemps, beaucoup de sportifs et des artistes. Aujourd’hui encore chaque édition attire quelques personnalités connues.

Le profil du public a-t-il changé en 125 ans et 115 éditions?

Oui assurément. C’était sûrement plus mondain dans les années 20 et 30. Aujourd’hui le tournoi est devenu un événement très populaire. Et c’est aussi lié au tennis: très sélect dans les années 20, ce sport a su évoluer et s’est démocratisé. Et cela se voit dans les tribunes et dans les profils des personnalités qui viennent. Nous avons eu par exemple cette année Neymar qui était invité par un sponsor. Il a un côté très populaire.

On a coutume de dire que le tournoi de Monte-Carlo ouvre la saison des grands événements people de la Côte d’Azur. Qu’en pensez-vous?

Oui bien sûr. Le site exceptionnel combiné à l’arrivée des beaux jours et à la présence de sponsors prestigieux comme Rolex ou Maserati, font de ce tournoi le premier événement de la saison. On y vient pour voir du tennis, pour se montrer et pour faire des affaires. Ceci dit, il faut tout de même rester lucide. Quand il y a le festival du film à Cannes, le tout Paris descend. Mais quand il y a le tournoi de Monte-Carlo, ce n’est pas le cas. Et puis, même si le Rolex Monte-Carlo Masters est un grand tournoi avec une histoire fantastique, ce n’est pas non plus un tournoi du Grand Chelem comme peut l’être Roland-Garros, qui lui est un vrai aimant à people.

Il est pourtant plébiscité par les grands joueurs?

Oui les meilleurs joueurs du monde sont venus, peut-être en plus grand nombre que dans d’autres masters 1 000 d’ailleurs. Ils viennent d’abord car certains sont résidents monégasques. Mais aussi parce qu’il y a ici, comme je le disais, un lieu exceptionnel. La mer au pied du central, ça n’existe nulle part ailleurs. Ils nous disent être attachés à ce tournoi aux infrastructures à taille humaine où ils reçoivent aussi un accueil sur mesure : je pense par exemple à la soirée privée que nous leur organisons [en raison de la crise sanitaire, elle n’a pas été organisée cette année, ndlr]. Et puis dans quel autre tournoi la coupe du vainqueur est-elle remise par un chef d’État qui est aussi un souverain ? Il n’y en a pas d’autre.