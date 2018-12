"Pour moi c’est hyper important d’aider et de défendre cette cause. Nous avons discuté avec la princesse de ses actions. Nous avons, en commun, d’être tous les deux sportifs de haut niveau. Et c’était, je crois, le bon moment de m’impliquer pour cette cause" a confié Charles Leclerc, juste avant l'annonce officielle de cette nomination.