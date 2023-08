"Cette soirée restera un beau souvenir": Emmanuel Macron en famille dans ce restaurant de Bormes-les-Mimosas

Après une glace au Lavandou jeudi soir, le président de la République, son épouse et leurs proches ont dîné ce samedi à La Cabasse, un restaurant de Cabasson, quartier de Bormes-les-Mimosas situé tout près du fort de Brégançon, où le couple présidentiel est en vacances depuis le 29 juillet.

Poisson pour les adultes, bruschetta pour les enfants, le repas avait pour cadre la terrasse sous la pinède, au milieu des autres clients, surpris mais discrets. Certains d’entre eux ont échangé avec Emmanuel Macron à la fin du repas.

Selon le restaurateur, le président de la République, qui a réglé l’addition, était "en mode détente" avec sa famille. "Nous avons essayé de les contenter", ajoute-t-il.

Comme d’habitude, ce dernier avait été prévenu de la venue du Président et de son épouse Brigitte, et le service de sécurité s’était rendu sur place dans la journée pour repérer les lieux. "Ils séjournent assez régulièrement à Brégançon mais c’est la première fois que je les reçois, explique Laurent Bondil, gérant de l’établissement depuis cinq ans. C’est un honneur de servir un chef d’État. Cette soirée restera un beau souvenir pour l’équipe". Soit une vingtaine de salariés, même si tous n’étaient pas présents ce samedi soir.

Dans sa carrière, ce professionnel qui a œuvré dans des maisons prestigieuses, à Saint-Tropez et au Lavandou, a déjà travaillé "avec de grands chefs et servi des stars, comme Eddie Barclay et Johnny Halliday."