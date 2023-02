"C’est marrant de voir des adultes rester des enfants", confie Mathieu Kassovitz invité du salon Magic à Monaco

Nick Dudman, concepteur d’effets de maquillage pour le cinéma, notamment pour Harry Potter: "Notre travail n’est pas de maquiller la performance d’un acteur, mais plutôt de la mettre en valeur"

Pour la première fois, vous avez été juré d’un concours de cosplay. Qu’en avez-vous retenu?

J’ai été fasciné par les concurrents. La technique pour imaginer son costume, le construire. Certains m’ont impressionné par l’imagination et l’intelligence de leur réalisation. C’est un long voyage qu’il faut faire entre l’inspiration et la conception d’un costume. D’autant plus dans l’univers du manga où les concurrents doivent copier précisément un héros, et rester dans la bonne direction pour conserver la magie de cette première impression quand on voit le personnage. Et c’est très difficile.

Vous avez imaginé tant d’allures pour des personnages mythiques du cinéma comme le Joker de Batman, diriez-vous qu’à l’heure des techniques numériques, maquiller un acteur c’est une technique dépassée?

Pas du tout! Je crois que toutes les méthodes pour changer le visage ou le corps de quelqu’un sont des outils qui s’ajoutent, du moment que l’effet fonctionne et correspond aux attentes du réalisateur. Il ne faut jamais perdre de vue que n’importe quelle histoire peut être jouée sur une scène par un être humain sans maquillage, sans artifice. Notre travail n’est pas de maquiller la performance d’un acteur, mais de la mettre en valeur. Tout ce que l’on ajoute doit accompagner une performance et la rendre plus facile à l’acteur ou au spectateur, pour comprendre le personnage. Et surtout pas distraire celui qui regarde. Faire simple et petit, c’est le mieux de ce que je peux faire pour satisfaire l’histoire. Je n’aime pas la complexité.

Quels souvenirs gardez-vous de votre expérience pour créer les effets de maquillage des héros et des créateurs de la saga Harry Potter?

Un souvenir ? J’en ai tellement ! J’ai travaillé à la tête de ce département de production pendant dix ans. Ce qui est très rare dans notre industrie, où d’ordinaire on œuvre de contrats en contrats. Travailler avec la même équipe pendant une décennie, cela restera pour moi une expérience unique.