Cédric, un niçois de 26 ans, a remporté le titre de troisième dauphin du concours de Mister Grand International

De faux airs du mannequin Baptiste Giabiconi ou de l’acteur Clément Rémiens. Il le sait. Mais c’est sa beauté à lui, extérieure comme intérieure et très souriante, qui lui a valu de revenir du Panama avec l’écharpe de troisième dauphin pour le concours Mister Grand International. Retenu par le jury pour son physique, son tempérament sportif, son esprit de camaraderie.

Un agent immobilier de 26 ans

Cédric, Niçois de 26 ans, agent immobilier. Déjà élu, il y a deux ans, premier dauphin au concours de Mister France Côte d’Azur. Il enchaîne les shootings, pose en amateur pour une agence de mode, se fait remarquer par l’équipe de Mister Grand International. Fin novembre, départ pour le Panama, aux côté d’une cinquantaine d’autres concurrents de 18 à 28 ans.

Une semaine de préparation, répétitions de chorégraphies et de défilés, séquences sportives, photos avec différentes tenues apportées de France, dont un smoking prêté par la boutique Devred à Nicetoile. "Pour la tenue nationale, j’ai galéré, confie le jeune homme. Finalement, j’ai opté pour une marinière rayée, un bob et un foulard rouge."

Fan club

Tout était jugé. L’apparence, le mental solidaire, l’influence sur les réseaux sociaux... Et Cédric toujours dans le Top. Avec beaucoup de fans internautes. Dans le jury de l’élection: Miss Panama et des professionnels de la mode. Le public aussi votait en ligne. Pour Cédric, donc, l’écharpe de troisième dauphin, derrière le gagnant, représentant les couleurs de Porto Rico, le premier dauphin, défendant celles de Trinité-et-Tobago, le deuxième, un Américain, et devant le concurrent canadien.

Le virus du concours

La dernière épreuve était une question: le gagnant idéal? "J’ai répondu dynamique, avec une ouverture d’esprit, un modèle inspirant et porteur de bienveillance."

Autant de qualités que Cédric Cabane partagera sur d’autres compétitions: "J’aimerais bien continuer. Mister Globe, Mister Supranational m’intéressent. Ce qui me plairait aussi, c’est d’organiser moi-même un concours. En tout cas, ce titre est un plus pour ma visibilité..."