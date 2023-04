Ce restaurateur des stars, un temps envisagé au Palm Beach à Cannes, ne s'installera finalement pas

Voisin immédiat de La Petite Maison à Cannes, l’établissement de Nicole Ruby ouvert à l’été 2020, le restaurant Nusr-Et et sa terrasse, du nom d’un ancien garçon boucher turc (Nusret Gökçe) qui a créé sa propre chaîne de steak-house, devait séduire une clientèle haut de gamme moyen-orientale au sein du futur Palm Beach, dont l'ouverture est prévue en avril 2024. Ce ne sera pas le cas.

Mise en scène théâtrale...

Pour rappel, d’un geste théâtral, sa mise en scène de ses salages et préparation de viande sur Internet en avait fait une vedette surnommée Salt Bae, et l’avait couronné restaurateur des stars du showbiz ces dernières années.

Un look dandy, un coup de poignet, et une marque qui lui avaient permis d’ouvrir des enseignes en Turquie, mais aussi à Dubaï, Abu Dhabi, Miami ou encore New York.

Mais l'homme a aussi fait scandale récemment, notamment en touchant la Coupe du monde des footballeurs argentins.

Un restaurant italien de renom à la place

Exit donc le Nusr-Et à Cannes. À la place, un restaurant italien de renom va s’implanter à côté de La Petite Maison à l’Est, une salle de 250m2 conçue par l’architecte Ugo Toro, qui s’ouvre sur une terrasse de 500m2 avec vue sur les îles de Lérins.