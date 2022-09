Ce que l'on sait sur l'état de santé de la reine Elizabeth II

Un état de santé "préoccupant". C'est par un communiqué laconique que le palais de Buckingham a annoncé, jeudi 8 septembre, le placement de la reine Elizabeth II "sous surveillance médicale" dans son château de Balmoral, en Ecosse.

"Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir bien et reste à Balmoral", a annoncé le palais, habituellement discret sur la santé de souveraine.

Premiers signes de fatigue la veille

Ce mercredi, la reine Elizabeth II avait déjà dû reporter une réunion, ses médecins lui ayant conseillé de se reposer. "Après une journée remplie hier, Sa Majesté a accepté cet après-midi" le conseil de se reposer donné par ses médecins, avait expliqué un porte-parole du Palais.

Depuis une nuit à l'hôpital il y a près d'un an pour des examens jamais précisés, la reine, à la santé déclinante, se montre de plus en plus rarement.

La famille royale à son chevet

Informés de son état de santé, les membres les plus proches de la famille royale se sont rendus à son chevet, notamment les princes Charles et William.

Le prince Harry et sa femme Meghan, résidant maintenant aux Etats-Unis, devaient également rejoindre l'Ecosse.

Liz Truss quitte le Parlement en pleine séance

"Le pays tout entier sera profondément préoccupé par les nouvelles en provenance du palais de Buckingham", a tweeté Liz Truss, la nouvelle Première ministre. "Mes pensées --et celles de tous les habitants du Royaume-Uni-- vont à Sa Majesté la reine et à sa famille".

La cheffe du gouvernement s'exprimait au Parlement avant que le palais ne fasse état de la dégradation de l'état de santé de la souveraine. Elle a quitté la chambre des Communes après avoir été informée discrètement par un ministre, tandis que le chef de l'opposition Keir Starmer recevait une note écrite.

Au palais de Buckingham à Londres, un panneau a été sorti pour informer les touristes que la relève de la garde n'aurait pas lieu.