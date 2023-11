"Les secrets du divorce du siècle": Brad Pitt et Angelina Jolie n’ont plus de secret pour ce journaliste niçois

Hervé Tropéa, 48 ans. Le genre de type qu’on rêve d’avoir comme ami. C’est que ce Niçois, pourtant d’une simplicité déconcertante, fréquente, tutoie, interroge d’un claquement de doigts les plus grandes stars du cinéma américain. Du genre Robert Redford, George Clooney... Ou Angelina Jolie et Brad Pitt. Deux monstres hollywoodiens, à qui, ce journaliste des Golden Globes vient de consacrer un livre co-écrit avec Laurence Pieau, fondatrice de Closer: Angelina Jolie et Brad Pitt Les secrets du divorce du siècle (édité chez Hachette dans sa nouvelle collection Meet the people).

Un livre qui laisse une drôle de saveur, en particulier sur Brad Pitt, l’acteur le plus beau du monde. Un ange blond rattrapé par ses démons.

Crash en plein vol

De passage à Nice, où il vient régulièrement voir sa maman, Hervé Tropéa décrypte l’ouvrage, qui se lit comme Brad boirait cul sec, des ballons de rosé de son vignoble varois. "Ce livre raconte l’histoire d’Angelina et de Brad, les deux personnages les plus glamour d’Hollywood, pour que l’on comprenne pourquoi ils en sont arrivés là."

Là, le 14 septembre 2016, à bord d’un jet privé, qui décolle de Nice à destination de L.A. A son bord, le duo de légende et sa marmaille. Explosion de haut vol. Le conte de fées se crashe au-dessus des nuages. L’avion monte. Le ton aussi. Les deux époux se disputent. Comme des chiffonniers. L’alcool, dont est imbibé Brad Pitt, envenime la situation. Il y a les mots. Puis les gestes. Terribles. Mais comment Hervé Tropéa connaît-il tous les détails, peu glorieux pour le pitoyable Pitt, qui noircissent les pages? "Un rapport du FBI a été rendu public. C’est lui qui fait état de toute cette agressivité physique, de cette bousculade, dont les enfants, notamment Maddox, ont fait les frais. C’est ce jour-là, qu’Angelina Jolie a décidé de divorcer."

Le rôle majeur dans ce scénario catastrophe? "Il revient à l’alcool. C’est lui la cause du divorce, insiste l’auteur. Même si je ne vais pas dans le graveleux, je voulais narrer l’histoire en faisant prendre conscience du mal que cet alcool a causé..."

Angelina Jolie, régulièrement interviewée par Hervé Tropéa Photo HFPA (Hollywood Foreign Press Association).

Des témoignages inédits

Le rapport du FBI, accablant, n’est pas la seule source irrigant ces 268 pages, sans la moindre photo, exceptée la couverture. "Laurence Pieau, poursuit Hervé Tropéa, a rencontré un policier et elle s’est rendue au château de Miraval, propriété achetée par le couple Jolie-Pitt, à Correns, dans le Var, où elle a parlé à des employés. Moi, j’apporte toutes mes interviews. J’ai 30 heures avec Angelina Jolie et Brad Pitt. Je les ai vus souvent, bien avant le livre, dont ils ont validé l’idée, même s’ils ne l’ont pas lu à l’inverse des avocats."

De ces entretiens, le journaliste a extrait une substantifique moelle. "Tous les deux, à tour de rôle, m’ont parlé non-stop de leur vie à Miraval, de leur amour pour la France. Lui, y passe 6 mois de l’année. Il est réellement magnifique, très abordable, d’une grande intelligence." Mais alcoolique, au point de ne vouloir embarquer dans son jet privé qu’avec des caisses de vin! Maniaque aussi. Un fou furieux d’architecture, un obsédé maladif de design. "L’ancien maire de Correns nous a parlé du nombre hallucinant de travaux que Brad a fait faire."

George Clooney fait également partie du cercle d’intimes, régulièrement interviewés par le journaliste niçois. Photo HFPA.

Non au pigeonnier pour Clooney!

Des demandes de permis de construire à la chaîne toujours acceptées, "sauf lorsqu’il a voulu modifier un pigeonnier pour que son ami George Clooney puisse l’occuper". Brad voulait un intérieur penthouse. Angelina souhaitait juste vivre à la campagne, dans le Sud de la France. Pour cela, elle a englouti une partie de sa fortune. "Une lettre, qu’elle écrit à Brad, résume tout cela. Elle a le cœur brisé..."

Un oligarque russe a racheté les parts de l’actrice, ni angélique, ni maléfique, comme on l’a dit, mais revancharde. "Ce que Brad Pitt a pris pour une trahison. La séparation date de 2016, mais la guerre commence en fait maintenant..."