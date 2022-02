Brad Pitt attaque Angelina Jolie après la vente de ses parts du domaine Miraval dans le Var

C'est avec le groupe Tenute del Mondo, une filiale de Stoli, leader mondial des vins et spiritueux "ultra premium", qu'Angelina Jolie a fait affaire en octobre dernier.

Nouvel épisode dans la guerre que se livrent Brad Pitt et Angelina Jolie depuis leur divorce. La star du dernier film de Tarantino attaque son ex-femme en justice après que cette dernière a vendu ses parts du château de Miraval, révèle le site d'informations people The Blast .

Dans les documents consultés par The Blast, Brad Pitt affirme qu'il n'a pas été prévenu de la vente, mais également qu'Angelina Jolie savait que ce dernier essayait de racheter lui-même, en partie ou totalement, les parts de l'actrice.

Dans sa plainte, l'acteur déclare également que la mère de ses six enfants "a vendu ses parts en sachant pertinemment que les nouveaux propriétaires voudraient contrôler le business du domaine viticole ce qui mettrait en péril son investissement dans une entreprise qu'il a aidé à développer".

Le domaine avait été acheté en 2009

Selon la star de la saga Ocean's, cette vente le prive "l'empêche d'utiliser le château en tant que résidence personnelle et le prive de la possibilité de gérer une propriété qu'il a fait fructifier".

Les deux stars ont acheté le domaine en 2009 avant de s'y marier en 2014. Depuis, Brad Pitt aurait considérablement investi dans le domaine le transformant ainsi en une affaire très rentable.

Brad Pitt réclame l'annulation de la vente ainsi que des dommages et intérêts à son ex-femme.

Au moment de la vente en octobre dernier, les nouveaux acquéreurs de déclaraient "ravis d’avoir un poste aux côtés de Brad Pitt en tant que conservateurs des millésimes extraordinaires du château. Nous admirons depuis longtemps les vins et la marque exceptionnels de Miraval. Et c’est véritablement un honneur pour nous d’investir notre temps et notre passion dans ce domaine.

Le domaine de Miraval est estimé à 164 millions de dollars, soit environ 140 millions d’euros.