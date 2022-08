Brad Pitt a-t-il agressé physiquement Angelina Jolie à bord d'un jet privé à Nice?

Entre Brad Pitt et Angelina Jolie, tout aurait commencé à dégénérer... à Nice! Selon un rapport du FBI rendu public mercredi 17 août, l'actrice a déclaré qu'elle s'était rendu compte que son mari était "fou" à bord d'un jet privé au départ de l'aéroport Nice Côte d'Azur.

Tout remonte au 14 septembre 2016. Le couple star embarque à bord de leur avion privé avec leurs six enfants: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox. Lors de ce vol, Brad Pitt aurait été violent avec Angelina Jolie, la "secouant par les épaules" et lui "criant dessus" alors qu'il était alcoolisé.

Elle demande le divorce six jours après cette altercation

"Tu fous en l’air cette famille!", aurait-il ensuite dit à l’un de ses enfants au sujet de leur mère. "Elle ne va pas bien, elle est en train de ruiner cette famille. Elle est folle." Mais l'enfant pris à partie aurait défendu sa mère en arguant que c'était bien l'acteur le problème. Blessée au dos et aux coudes en voulant défendre son enfant qui s'était interposé, Angelina Jolie raconte dans la plainte que Brad Pitt a "renversé de la bière sur elle lors du vol".