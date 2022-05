Billie Eilish, Lenny Kravitz, Stromae... New York fait défiler des stars mondiales à l'extravagant gala du Met

Le "Met Gala 2022", au coeur de Manhattan, donne lieu à un déferlement d'images de vedettes répondant au code vestimentaire de cette année, "Gilded Glamour", qui renvoie au "Gilded Age", l'âge d'or américain de la fin du 19e siècle. Elles ont défilé dans des robes bustiers, des smokings, des tenues chics, glamour, scintillantes, invraisemblables ou parfois porteuses de messages politiques, sur les marches du Metropolitan Museum of Art (Met). La liste des 400 stars de la mode, de la musique, du cinéma, de la politique ou du monde des entreprises - essentiellement américaines - a été gardée secrète jusqu'au dernier moment: on y a vu ou on y attend Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion, Lenny Kravitz, Ariana DeBose, Sarah Jessica Parker, et l'artiste belge Stromae qui a confié à l'AFP trouver "bizarre" d'être là mais qu'il se sentait "honoré". L'homme le plus riche du monde, le fantasque Elon Musk, a levé les bras devant la foule. En passe de racheter Twitter, il a promis sur le tapis rouge d'en faire le réseau social "le plus inclusif possible". Hillary Clinton a salué "l'esprit de l'Amérique" rayonnant au gala. Ont suivi les actrices Glenn Close et Sigourney Weaver. La prêtresse Anna Wintour La youtubeuse Emma Chamberlain est arrivée dans les premières dans une sublime robe Louis Vuitton, suivie par la grande prêtresse de l'événement, la rédactrice en chef de Vogue Anna Wintour, dans un ensemble Chanel.

La rédactrice-en-chef du magazine Vogue Anna Wintour, grande organisatrice du gala du Met arrive pour l'édition 2022 au Metropolitan Museum of Art de New York le 2 mai 2022 AFP / ANGELA WEISS.

C'est elle qui valide les invitations. Une formalité pour Rihanna, dont les fans espèrent une apparition avec son ventre arrondi de future mère. Même invité, le ticket coûte 35.000 dollars pour une place au dîner, 200.000 à 300.000 dollars la table payée par un mécène, selon les chiffres non officiels de 2021. Soit un total de plus de 16 millions de dollars, d'après des estimations. Pour l'édition 2021, déplacée en septembre pour cause de pandémie -- après une annulation totale en 2020 --, le spectacle avait été assuré par Billie Eilish, transformée en Marilyn Monroe avec des cheveux blond platine et une robe à traîne couleur pêche Oscar de la Renta. "Fin des armes à feu" Le gala est aussi l'occasion d'un message politique: le maire de New York Eric Adams a débarqué avec une veste qui portait dans son dos son slogan de campagne exigeant "la fin de la violence par armes à feu" dans une ville meurtrie par la criminalité.

Le maire de New York Eric Adams portant une veste avec le slogan "mettre fin à la violence par armes à feu" arrive le 2 mai 2022 au gala du Metropolitan Museum of Art in New York AFP / ANGELA WEISS.

Dans la pure tradition philanthropique américaine, la soirée, qui a lieu le premier lundi de mai, est destinée à financer le département mode du Met (The Costume Institute) et coïncide avec sa grande exposition annuelle. Elle a été présentée lundi matin à la première dame des Etats-Unis, Jill Biden, qui y a vu "la célébration des designers et de la mode qui ont façonné la véritable identité de l'Amérique". Place cette année à une "Anthologie de la mode" américaine, une rétrospective des 19ème et 20ème siècles d'une centaine de vêtements mis en valeur et revisités par des réalisateurs et créateurs comme Sofia Coppola, Martin Scorsese ou Tom Ford.

L'actrice américaine Blake Lively et son mari l'acteur américano-canadien Ryan Reynolds arrivent au gala du Metropolitan Museum of Art (Met) le 2 mai 2022 à New York AFP / ANGELA WEISS.

Le gala a lieu alors que des journalistes et éditeurs de Vogue et d'autres titres du groupe Condé Nast (GQ, Vanity Fair, Glamour etc) ont lancé un mouvement pour créer un syndicat, ce qu'ils ont rappelé sur les réseaux sociaux avec un pastiche de couverture de Vogue: "Met Gala 2022 la plus longue nuit des travailleurs". Excentricités

La chanteuse et actrice américaine Lady Gaga lors du gala du Met le 6 mai 2019 à New York AFP / Angela WEISS.