Bigflo et Oli en visite surprise dans une école de ski de l'arrière-pays de Nice

Il n'y a pas encore de neige et encore moins de cours de ski. Mais cela n'empêche pas l'école de ski de La Colmiane d'avoir reçu des invités de marque ce lundi.

Bigflo et Oli ont en effet été aperçus lundi dans la station de ski. Ils étaient accompagnés de Mcfly et Carlito, les deux Youtubeurs aux 5 millions de fans. Et tout ce petit monde s'est retrouvé quelques instants dans les locaux de l'ESF qui n'a pas manqué d'immortaliser la venue des ces idoles des jeunes.

Etaient-il en tournage sur la Côte d'Azur? Peut-être bien. C'est en tout cas ce que laisse penser une story Instagram publiée par McFly ce lundi. On y découvre un lac du secteur avec la mention "On tourne une dinguerie".

Affaire à suivre.