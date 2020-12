Bernard Tapie: "Je suis au plus mauvais point que j'ai connu depuis 3 ans"

Atteint d'un double cancer à l'œsophage et à l'estomac, Bernard Tapie a reconnu au cours de l'émission Sept à Huit de TF1, ce dimanche, être "au plus mauvais point depuis trois ans". L'ancien président de l'OM, qui n'a presque plus de voix, avait pourtant retrouvé de l'espoir au premier semestre 2020 "grâce à un traitement expérimental" qui avait fait baisser ses tumeurs de "70%".