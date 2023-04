Avant son mariage, la fille de Lionel Richie se la coule douce sur la Côte d’Azur

"Quelle vie!", serait-on tenté de dire… La fille du chanteur Lionel Richie est arrivée sur la Côte d’Azur, en début de semaine, comme en témoigne son compte Instagram.

Pour plusieurs médias, il semblerait que la jeune fille se marie les tous prochains jours, avec son fiancé, Elliot Grainge, qui n’est autre que le fils du PDG d’Universal.

Mais avant le jour-J, les amoureux sont aussi et surtout dans l’un des plus beaux palaces de la Côte d’Azur, l’Eden Roc au Cap d’Antibes, comme on peut le voir sur le compte Instagram de la demoiselle.

Au programme, cocktails, transats et bronzette au bord de la piscine. On peut la voir poser pour des photos au bord de la piscine, ou encore alanguie sur un transat de l'hôtel de luxe, en compagnie de sa maman...

Le couple est fiancé depuis l'année dernière, date à laquelle le jeune homme a fait sa demande.