Aux commandes d'un avion, l'acteur Tom Cruise adresse un message au nouveau roi Charles III

Tom Cruise ne fait jamais les choses à moitié et il l'a prouvé une nouvelle fois ce dimanche.

L'acteur de 60 ans est apparu dans une vidéo, aux commandes d'un petit avion de chasse de l'armée américaine siglé de son nom, et a prononcé quelques mots à l'adresse du roi Charles III.

"De pilote à pilote, votre Majesté, vous pouvez être mon copilote quand vous voulez", a-t-il déclaré, avant de virer de bord et de s'éloigner de la caméra.

La séquence, hommage au film "Top Gun: Maverick" sorti l'année dernière, a été diffusée lors du grand concert organisé ce dimanche devant le château de Windsor pour célébrer le couronnement historique, la veille, du roi Charles III et de la reine Camilla.

20.000 spectateurs devant le château

Drapeau britannique à la main, environ 20.000 spectateurs étaient rassemblés devant le château, qui se trouve à l'ouest de Londres, pour assister à ce concert, retransmis, selon les organisateurs, dans plus de cent pays.

Charles et Camilla, souriants, drapeau à la main eux aussi, étaient dans la tribune avec plusieurs membres de la famille royale, dont William et Kate et leurs enfants George et Charlotte.

Le prince de Galles, William, est d'ailleurs monté sur scène pour rendre hommage à son père et a eu quelques mots pour sa grand-mère la reine Elizabeth II, décédée en septembre, qui serait une "mère très fière".

Les Américains Lionel Richie et Katy Perry ont interprété certains de leurs tubes. Le groupe Take That et le ténor italien Andrea Bocelli étaient aussi à l'affiche.

La soirée a été marquée par des illuminations impressionnantes sur le château où les drapeaux des pays du Commonwealth ont été projetés.

Dans le ciel, des éclairages à l'aide de drones ont représenté papillon, abeille, baleine, fleurs, en hommage à la passion du roi pour la nature.

Lundi, jour férié accordé spécialement pour le couronnement, les Britanniques ont été encouragés à participer à des actions de bénévolat.