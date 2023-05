Adil Rami profite de "l'affaire Messi" pour se comparer à l'Argentin, et régler ses comptes avec l'OM.

Il n'a toujours pas digéré, quatre ans après les faits. Mardi 9 mai, sur son compte Instagram, l'ex-joueur de l'OM et champion du monde 2018, qui évolue à Troyes depuis 2021, a évoqué "l'affaire Messi", qui fait trembler le monde du football depuis quelques jours.

Pour rappel, l'Argentin, champion du monde en titre et joueur du PSG depuis 2 saisons, serait sur le départ pour l'Arabie Saoudite. Lundi 1er mai, il a fait faux bond à son club, s'absentant de l'entraînement du jour prévu de longue date, sans prévenir le PSG. Il a alors été suspendu quelques jours, avant de revenir à l'entrainement par surprise dès ce lundi 8 mai.

Un scénario similaire, sauf sur la fin

Un scénario quelque peu similaire à celui qu'a vécu Adil Rami, lorsqu'il jouait à l'OM. Sauf pour l'issue. En mai 2019, le joueur formé à Fréjus s'est rendu en Charente-Maritime pour participer au célèbre jeu estival de France 2, Fort Boyard. Il n'avait cependant pas prévenu son club de sa candidature à l'émission, Rudy Garcia, l'entraîneur de l'époque, qui le pensait même blessé.

Tout comme Lionel Messi, le joueur avait été suspendu, au moment de la diffusion de l'émission fin juin 2019. Seulement, lui n'a pas eu le droit à une deuxième chance, puisqu'il n'a jamais réintégré l'entraînement, et a été licencié pour faute grave en août, le club l'accusant de mensonge.

Adil Rami et son équipe, lors de sa participation au jeu Fort Boyard en 2019. Capture d'écran France 2 - DR.

Voyant en "l'affaire Messi" une situation comparable à la sienne, celui qui a grandi dans le Var n'a donc pas manqué de réagir. Dans une story publiée sur Instagram ce mardi 9 mai, il sous-entend qu'il y a deux poids deux mesures dans le milieu, et semble toujours considérer son éviction comme injuste. Il adresse ce petit "tacle" à Jacques-Henri Eyraud (JhZero), l'ex-président de l'OM, qui avait acté son départ.

Le tacle d’Adil Rami à Jacques-Henri Eyraud. 🙈 pic.twitter.com/g5wUpyV2zv — Actu Foot (@ActuFoot_) May 9, 2023

Adil Rami avait saisi les prud'hommes pour contester son licenciement pour faute grave, et réclamait près de quatre millions d'euros pour ses deux dernières années de contrat qui étaient signées, plus divers dommages et intérêts liés à un préjudice d'image. Il avait été débouté par les prud’hommes en 2022.