Accusé de mener "une double vie", Adil Rami s'exprime pour la première fois sur sa rupture avec Pamela Anderson

La réponse d'Adil Rami n'a pas tardé. Sur Instagram toujours, le Français a publié un long texte, accompagné d'une photo, dans lequel il s'exprime sur ces propos.

"Une rupture n'est jamais chose facile. Comme souvent dans ces situations, l'émotion peut prendre le dessus et laisser s'exprimer des choses excessives", peut-on lire en début de texte.

Il a poursuivi en niant le fait de mener une double vie.

"En aucun cas je ne mène de double vie, je reste simplement attaché à préserver une relation pérenne avec mes enfants et leur mère Sidonie pour qui je garde un profond respect. C'est vrai j'aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë. Je l'assume."

Avant de conclure: "Je souhaite l'apaisement et la discrétion pour nos familles et amis, même si je suis peiné et blessé."