"À un moment, faut pas s'accrocher": Patrick Sébastien explique pourquoi il arrête la télévision

Patrick Sébastien et la télévision, c'est terminé.

Invité sur RTL, l'animateur du Plus grand cabaret du monde a annoncé mettre définitivement un terme à sa carrière de présentateur.

"Ça ne m’intéresse plus. Ce n’est pas seulement moi, je n’intéresse plus les gens. Je n'ai plus ma place à la télévision parce qu'il y a des choses différentes, beaucoup plus modernes, a expliqué Patrick Sébastien. A un moment, faut pas s'accrocher. Il faut être lucide [...] quoique je fasse derrière ça ne sera jamais aussi bien (...) En 1988 sur les 100 meilleures audiences, cinquante émissions étaient les miennes".

Âgé de 69 ans, Patrick Sébastien entend se consacrer désormais à la chanson. Son nouvel album P*tain c’est génial, c’est que de l’amour est sorti vendredi 28 avril dernier.