À Monaco, la princesse Caroline remet les diplômes aux étudiants de l’Institut de formation aux soins infirmiers

C’est un chapitre qui se ferme et un autre, plus long encore, qui devrait s’ouvrir pour eux. 29 infirmiers et 13 aides-soignants ont été diplômés ce jeudi matin par la princesse Caroline, venue remettre les précieux sésames aux étudiants dans un amphithéâtre Lou Clapas plein à craquer.

"Vous êtes les gardiens du prendre soin, vous devez accompagner la vulnérabilité peu importe le service", a déclaré la directrice de l’Institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Josette Piazza Cadiou dans son discours introductif.

Les responsabilités déjà vissées sur leurs épaules, les étudiants arboraient pourtant un large sourire à l’occasion de cette journée riche en émotions. "C’est extraordinaire pour moi, partage Sandra, 46 ans, qui vient tout juste de terminer sa reconversion en provenance de la logistique. On ne s’attend pas à changer de vie du jour au lendemain mais c’est un choix que je ne regrette absolument pas."

Jérémy Bridier, lui, a terminé deuxième de sa promotion parrainée par Alexia Barrier, navigatrice choisie par les élèves eux-mêmes. Ce père de famille était aide-soignant avant de faire partie des rares élèves à bénéficier de la formation professionnelle. Cette dernière permet de continuer à travailler au sein du centre hospitalier parallèlement à ses études.

"On ressent beaucoup de fierté et d’émotions, d’autant plus que la famille est présente. C’est un accomplissement de trois années d’études." Déjà membre des équipes du CHPG au service des soins intensifs cardiologie et aux urgences de nuit grâce à sa formation professionnelle, Jérémy gardera des souvenirs impérissables de sa promotion.

"Il va rester toute la camaraderie, l’esprit d’équipe, le fait de faire preuve d’empathie, de penser aux autres…"

30 étudiants déjà embauchés par le CHPG

Tout comme Josette Piazza Cadiou qui, d’une autre manière, est émue de voir s’en aller une partie de ses élèves. "C’est beaucoup de joie parce que comme c’est une petite école, on connaît leurs parcours, on sait à qui on a donné la main. C’est une promotion de cœur."

Parmi les 42 néodiplômés, 30 ont d’ores et déjà été recrutés par le CHPG. Une opportunité considérée comme une chance qu’ils ne manqueront pas de "rendre" à l’hôpital.

Photo Cyril Dodergny.

Photo Cyril Dodergny.

Photo Cyril Dodergny.

Photo Cyril Dodergny.

Photo Cyril Dodergny.