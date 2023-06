25 ans après "The Big Lebowski", les confidences de John Goodman, président du jury du 62e Festival de Télévision de Monte-Carlo

Une filmographie qui donne le vertige. Depuis ses débuts dans la série à succès "Roseanne" à "The Righteous Gemstones" dont la troisième saison est actuellement diffusée sur HBO, John Goodman a enquillé les succès: "The Big Lebowski", "Le Témoin du mal", "À tombeau ouvert", "O’Brother", "The Artist", "Argo", "Monuments Men", "10 Cloverfield Lane" ou encore "Treme".

On pourrait en tartiner des lignes tant l’acteur de 70 ans est un monstre sacré. Président du jury fiction de cette 62e édition du Festival TV Monte-Carlo, l’homme du Missouri, à la poigne très ferme, se raconte simplement. Une montagne flegmatique.

Nous célébrons le 25e anniversaire du film "The Big Lebowski", quelle relation entretenez-vous avec votre personnage, Walter?

J’espère aucune (rires). J’adorais le personnage, j’espère qu’il est toujours en vie et qu’il est plus relax. Peut-être que lui et le Duc sont toujours amis.

Êtes-vous encore surpris par la popularité du film?

Je ne me rends pas compte, je découvre cette popularité à chaque fois avec le même émerveillement. À l’époque, j’avais été séduit par le scénario, je n’imaginais rien pour la suite, j’avais un comportement un peu égoïste sur ce projet, je ne m’intéressais qu’à l’audience qui allait être la sienne. Et puis le film a marqué toute une génération.

La série "Roseanne" a été un marqueur important de votre carrière, est-ce le rôle qui vous a le plus marqué?

Sans doute, le rôle de Dan Conner est arrivé très vite dans ma carrière, c’était un tremplin idéal pour se lancer. Après cette série, j’ai eu de nombreuses opportunités, des réalisateurs se sont intéressés à moi et j’ai pu donner un autre élan à ce que je voulais faire.

Dans la série "Treme", vous incarnez un personnage très mélancolique, quels souvenirs gardez-vous de cette collaboration?

C’était un moment délicat. David Simon, le créateur de la série, avait réussi à capter toute l’humanité de la tragédie qui avait touché la Nouvelle-Orleans après le passage de l’ouragan Katrina. C’est une catastrophe et la série était une représentation juste et bienveillante de la manière dont la population locale avait survécu à ce drame. La manière dont les gens s’étaient relevés, entraidés. Une belle réponse à l’absence d’agissements des pouvoirs en place à l’époque.

Vous êtes à l’affiche de "The Righteous Gemstones" qui s’intéresse aux télévangélistes, où avez-vous trouvé l’inspiration pour le personnage d’Eli?

Pour être tout à fait honnête: dans le scénario (rires). C’est un sujet qui est très important, qui parle de la manière dont certaines personnes avec du pouvoir se font de l’argent.

C’est un sujet très important aux USA, qu’on a réussi à traiter avec humour.

Qu’est-ce que cela représente pour vous d’être président du jury dans un festival de séries?

C’est un vrai honneur et j’étais très surpris que l’on pense à moi. Je peux découvrir la télévision européenne, les créations locales, des choses qui ne sont pas faciles d’accès aux USA. On découvre des choses surprenantes. Je suis un peu gêné par le mot "jury" car je le trouve très dur, on est simplement là pour découvrir des créations.

Êtes-vous un consommateur de séries ?

Je viens de finir "Silo" sur Apple TV+, j’ai adoré. La série "Succession", que je viens de finir, était une vraie réussite également.