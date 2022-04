🎙 #11 - Samuel Le Bihan - acteur entier et engagé

On vous propose de passer un long moment avec Samuel Le Bihan. Lui qui a grandi en Bretagne avant de poser ses valises à Paris a choisi un autre point de chute. A 56 ans, l’acteur est maintenant installé à Nice, où il profite du soleil et de la mer. Un rythme différent, avec des tournages espacés, qui lui permet aussi d’offrir le meilleur cadre de vie à sa jeune fille autiste. Samuel Le Bihan, c’est un homme entier, passionné, parfois écorché vif, toujours prêt à mouiller sa chemise pour une nouvelle cause caritative.

