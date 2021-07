"100% des revenus iront soutenir nos activités caritatives": la marque de luxe "Grace de Monaco" est née

"Notre ambition est de proposer d’incroyables produits de luxe bien sûr, mais aussi et surtout de s’assurer que les jeunes générations sachent que la princesse Grace n’était pas seulement une sublime femme. Mais aussi une philanthrope, une mère, une star hollywoodienne, une princesse chérie. Et que son parcours puisse en inspirer d’autres. La famille princière tenait fortement à cet aspect pour que l’histoire de leur mère perdure".

Premier étendard de la marque Grace de Monaco, une ligne de parfums commercialisés début 2022 dans le monde entier.

Une fragrance florale et envoûtante qui contient les essences "de deux roses, une Centifolia et une Damascena qui pousse d’ailleurs à côté de Grasse, du très beau jasmin d’Inde et puis beaucoup d’innovation avec des fractions de patchouli, de vétiver. Il y a du bois et beaucoup de fleurs, de féminité, de naturalité pour faire un parfum intemporel", détaille son créateur, Olivier Cresp.

Suivront d’autres objets que l’on annonce "luxueux, exclusifs et en série très limitée". Forcément, à l’image d’une icône!