On vous dit tout sur la première édition du Five Padel Cup, le nouveau rendez-vous de Monaco avec les Barbagiuans

Pas de trêve pour le monde de la balle jaune. Après le tennis et le Rolex Monte-Carlo Masters qui se tiendra du 8 au 16 avril, la Principauté va prolonger les festivités jusqu’au 19. Et c’est grâce à la Five Padel Cup. Organisée par une société de communication basée à Rome, la compétition va vivre sa première édition cette année. Cependant, elle aura lieu physiquement au club de tennis d’Èze. Si les détails du rendez-vous n’ont pas encore été précisés, on en connaît déjà les contours.

Où et quand?

La compétition aura lieu du 17 au 19 avril au club de tennis d’Èze et sa vue imprenable. Pour autant, de nombreuses animations devraient être organisées entre la Principauté et Èze.

Pour qui?

C’est là que les choses se précisent. La compétition est divisée en 5 tournois distincts:

Un tournoi dédié aux "VIP du monde du business".

Un tournoi masculin. Les joueurs seront choisis et conviés par l’organisation.

Un tournoi féminin. Et comme pour les messieurs, les dames seront conviées par l’organisation. La compétition n’est pas ouverte à tous.

Un tournoi en fauteuil pour les personnes en situation de handicap physique.

Enfin, le dernier tournoi réunira des "VIP sportifs" avec des "personnalités sportives incontournables sur la scène internationale de différentes disciplines", a d’ores et déjà fait savoir l’organisation. Cette dernière a confirmé, parmi eux, la participation des Barbagiuans, toujours emmenés par Louis Ducruet.

La liste des joueurs présents n’a pas encore été dévoilée. Ce devrait être le cas fin mars/début avril. On imagine déjà Gaël Givet, Sébastien Squilacci ou encore Didier Deschamps, habitués des terrains de padel, fouler le synthétique du club èzois.

Un volet caritatif

Il n’y aura pas que du sport. Les organisateurs ont indiqué vouloir mener des actions caritatives. Le tout se fera au profit d’une association monégasque dont on ne connaît pas encore le nom.