La Monégasque Kimy Barla sacrée championne de France de padel

C’est une performance de choix réalisée par Kimy Barla, qui vient de décrocher un titre de championne de France par équipe avec la Ligue PACA. À seulement 15 ans, et surtout une petite année après avoir débuté le padel avec la fédération monégasque.

Entraînée par Florian Valsot qui la suivait déjà au tennis depuis ses 9 ans, elle ne cesse de surprendre son monde. Son coach le premier: "Elle a tout de suite réussi à faire de belles performances. Elle a explosé physiquement en grandissant d’un coup. Il y a un énorme potentiel à développer chez Kimy".

"Kimy nous réserve de belles surprises"

Au bout d’une finale intense et magnifique de par son niveau de jeu, elle l’a emporté avec sa partenaire Eloïse Marais (6-3, 7-6 (8)). Cecilia D’Ambrosio, présidente de la Fédération a suivi ça de près: "J’en avais les frissons de voir cette finale. Elle mérite tellement ce titre, elle travaille très dur et donne beaucoup à son âge".

Pour la principale intéressée, c’est un véritable aboutissement: "Je le vis vraiment super bien, c’était une expérience enrichissante. J’ai déjà hâte de revenir l’an prochain".

Celle qui était 5/6 au tennis avant d’arrêter à 13 ans, s’épanouit pleinement dans cette nouvelle discipline: "J’aime beaucoup le padel. Je trouve ça plus ludique et plus accessible à tous. Je m’amuse plus, et le fait d’être deux c’est différent. Il y a cet esprit d’équipe qui me plaît".

Actuellement en sport-étude, elle va effectuer sa rentrée au lycée Don Bosco à Nice. Un rythme effréné, puisqu’en plus des cours, elle devra s’entraîner les mardis, mercredis, et jeudis après-midi. Avec l’ambition de devenir professionnelle de padel un jour, ou de faire carrière en tant que juge d’instruction.

Kimy est une jeune bluffante, dont sa première fan qu’est sa grande sœur Flavy, loue ses qualités: "C’est la fierté de la famille, c’est la seule qui est sportive. Elle a su se différencier. Elle est gentille, courageuse, et je savais qu’elle pouvait faire quelque chose de grand. Kimy dispose de capacités énormes et elle n’a pas fini de toutes les exploiter. Elle nous réserve de belles surprises pour l’avenir".

En tout cas, elle est très bien entourée. Jumelée à cela, son acharnement dans le travail, et à n’en pas douter que Kimy Barla peut viser haut.