Saviez-vous que des hackers liés aux services russes ont attaqué nos hôpitaux, empêchant des médecins français d’accéder aux dossiers médicaux de leurs patients et nos enfants d’être soignés normalement, comme à Corbeil-Essonne en septembre 2022 ?

Saviez-vous que nos réseaux sociaux sont assaillis chaque jour par des dizaines de milliers de trolls (faux comptes) et de bots (robots) « élevés » dans des « fermes » d’un nouveau genre à Saint-Petersbourg, avec pour mission de déstabiliser notre débat public et de susciter le chaos dans nos sociétés en répandant des fausses informations et en faisant monter les opinions les plus extrêmes ?

Recrutés et pays par Gazprom

Saviez-vous que des dirigeants européens ayant façonné la politique énergétique de notre continent et rendu nos pays, l’Allemagne en tête, dépendants du gaz russe ont été recrutés et payés depuis la fin des années 2000 par Gazprom, le géant du gaz contrôlé par le Kremlin ? Avez-vous eu accès à la liste de dizaines de chefs de gouvernements, de ministres ou de hauts fonctionnaires de nos nations qui ont vu leur retraite dorée assurée par les grands groupes énergétiques ou bancaires du régime de Poutine ?

Vous n’avez probablement jamais entendu cette histoire dans sa totalité. C’est l’histoire d’une guerre secrète menée contre nos démocraties. Les gouvernements européens, eux, la connaissent bien, et depuis longtemps. Ils étaient informés par nos services de sécurité intérieure de la corruption rampante, des campagnes de désinformation permanentes, de l’ingérence répétée dans nos élections ou des attaques cyber récurrentes visant nos institutions et nos infrastructures critiques. Et ils n’ont pourtant pas réagi -ou très mollement- pendant de longues années. En laissant ainsi une tyrannie étrangère s’en prendre à nos intérêts stratégiques, ils n’ont pas simplement sacrifié nos principes, ils ont mis en danger notre sécurité et consenti au piétinement de notre souveraineté.

A la tête de la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences étrangères dans nos démocraties, j’ai pu remonter le fil de cette histoire et connecter les événements troubles les uns aux autres. Près de trois ans d’enquêtes, d’auditions, de missions, d’échanges avec des services de sécurité, des lanceurs d’alerte ou des journalistes d’investigation et l’analyse de milliers de pages de rapports et de notes, confidentielles ou publiques m’ont conduit au terrible constat exposé dans ce livre : l’indolence et la corruption de nos élites ont ouvert grand les portes de nos cités à leurs ennemis. Des ennemis mus par la volonté de déstabiliser nos systèmes politiques.

Une guerre « hybride »

Disons-le clairement : notre rapport à la Russie de Poutine n’est plus un problème de politique étrangère. La guerre qui ébranle l’Europe n’a pas commencé le 24 février 2022 et ne se limite nullement aux frontières de l’Ukraine. Dans sa version « hybride », elle vise nos démocraties en leur cœur depuis de longues années déjà.

Nos gouvernants n’ont pas voulu voir, pas voulu lire, pas voulu entendre ce qui se tramait à Moscou. Et, aujourd’hui, ils refont la même erreur sur la Chine. Ils font mine d’ignorer les commissariats secrets installés à Paris, vendent des parts dans nos ports et nos aéroports à des entreprises liés au Parti Communiste Chinois et laissent notre dépendance à un régime hostile s’accroître dangereusement dans des secteurs vitaux pour notre souveraineté.

Il est temps pour l’Europe de sortir de la naïveté et de l’irénisme. De devenir adulte.

Raphaël Glucksmann vient de publier La grande confrontation, comment Poutine fait la guerre à nos démocraties aux éditions Allary. 198 pages. 19,90 euros.