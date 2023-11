Tribune libre. Médéric Chapitaux : « Le sport doit maintenir une cohérence pédagogique et républicaine »

En inscrivant le sport comme un levier d’éducation aux valeurs de la République, les autorités publiques ont fait le choix d’impliquer les acteurs de ce secteur au développement de la citoyenneté des adhérents des clubs de sport. Ce pari ambitieux et audacieux est parfaitement légitime au regard des 15,4 millions de personnes qui détenaient une licence sportive en 2022 (Source INJEP). Pourtant, il est nécessaire d’appliquer quelques règles incontournables pour éviter de fragiliser la République. Dans un premier temps, il est vital de conserver une cohérence pédagogique entre les structures dépendantes du ministère de l’Éducation nationale et celles du ministère des Sports. Alors que l’école sanctuarise le principe de neutralité afin de favoriser un apprentissage républicain sans influence du religieux, le Sport est parfois plus permissif.

Prenons l’exemple d’une jeune élève de collège, de confession musulmane, en classe de 3ème. Au cours de son cycle d’EPS, l’enseignant propose l’activité de handball. Durant les cours, l’élève ne porte aucun signe ostentatoire de sa religion conformément à la loi de 2004. Le cours d’EPS se termine à 16 heures et la jeune fille, passionnée de handball, revient à 17 heures pour s’entraîner avec son club, dans le même gymnase. Elle y retrouve son professeur d’EPS qui est également son entraîneur en club, lui-même passionné́ de ce sport olympique. Pourtant, la jeune joueuse arbore un signe ostentatoire en portant un voile qui couvre ses cheveux au motif de son islamité car le règlement de la fédération le permet.

Intégrité

Même lieu, même discipline sportive, même professeur/entraîneur et pourtant des règles d’application du principe de neutralité différentes. Face à̀cette incohérence éducative, la jeune fille est placée dans une situation d’incompréhension qui l’oblige à interroger, voire à̀ remettre en cause le bien-fondé du cadre républicain, et en particulier celui, protecteur, de l’école. Qu’il s’agisse de l’école ou du club, l’enseignant est incontournable dans les interactions éducatives, son intégrité doit être irréprochable.

Attardons-nous sur ce que j’appelle les éducateurs sportifs radicalisés. Aujourd’hui, un éducateur sportif professionnel ou bénévole peut effectivement se retrouver en face-à-face pédagogique avec les enfants qui lui sont confiés. Bien que les services de l’État imposent une vérification des conditions d’honorabilité par le contrôle du casier judiciaire, il est possible pour un éducateur fiché au FSPRT (1), voire complété par une fiche S, d’enseigner une ou plusieurs activités physiques et sportives auprès des jeunes sportifs scolarisés ou non. Ainsi, un jeune éducateur qui vient d’obtenir un diplôme d’éducateur sportif peut se voir ficher par le renseignement territorial du département où il réside et se faire délivrer dans le même temps une carte d’éducateur sportif par le préfet de ce même département.

L’inscription au FSPRT n’étant pas une condamnation, l’éducateur peut donc exercer face à nos enfants. Cette incohérence place les préfets dans des situations ubuesques car cette fonction d’encadrement pédagogique doit impérativement être sécurisée au regard du pouvoir, potentiellement important, exercé par les entraîneurs sur les licenciés. Éduquer par le sport est vertueux. Pour y souscrire pleinement, le sport doit maintenir une cohérence pédagogique et républicaine en agissant en complémentarité de l’Éducation nationale. Pour ce faire, il est indispensable que les secteurs éducatifs bénéficient du même socle juridique protecteur, la loi de 2004, et de rendre impossible l’exercice pédagogique aux éducateurs sportifs fichés et susceptibles d’être une menace pour la sécurité de l’Etat.

1-Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

Médéric Chapitaux est l’auteur de Quand l’islamisme pénètre le sport aux éditions PUF, 125 pages, 14 euros