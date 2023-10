Quelle est la recette du succès de Château Pradeaux ?

À deux pas de la Grande Bleue, au milieu de l’urbanisation galopante, le double alignement de cèdres de l’Atlas mène à une bastide campagnarde du XVIIe siècle, solidement plantée dans un vignoble d’un seul tenant. Du mourvèdre (80%), complété par du cinsault et du vieux grenache, du carignan, de la counoise et du barbarou (ou rosé du Var), un vieux cépage provençal. En levant la tête, le ciel fendu par leur cime évoque la grandeur, en signalant l’âge vénérable de ces arbres, plantés en même temps que fut construite la propriété.

C’est en 1752 que Jean-Marie-Etienne Portalis hérite, à 6 ans, du château Pradeaux par sa grand-mère maternelle, née Riboulet, une très vieille famille de La Cadière. L’homme, également ministre de Napoléon, n’y vivra pas. Le rédacteur du Concordat (en 1802) et co-rédacteur du Code Civil (1804), celui-dont on dit qu’il fut « l’âme pensante » de l’unification de la loi sous Napoléon Ier, un juriste passé à la postérité, laisse pourtant son empreinte au château Pradeaux. Celle d’un portrait en pied, dans les salons tendus de chintz et de fresques patinées.

Crédit : Luc Boutria.

La fiancée du mourvèdre

Deux siècles plus tard, ce sont toujours les Portalis qui sont aux commandes : Étienne, aidé de son frère Édouard, neuvième génération, mais troisième génération à la tête de ce domaine viticole fondé par Arlette Portalis. À grands hommes, . . . Dans l’appellation Bandol, les héritiers du co-rédacteur du Code Civil résistent depuis plus de deux siècles à la modernité qui enserre ce vignoble urbain, à Saint-Cyrsur-Mer. Un caractère familial traditionnel sans aucune concession à la mode. Ainsi va château Pradeaux. grande dame !

En 1939, avec sa mère Suzanne, la comtesse Portalis quitte Paris occupé pour s’installer à Saint-Cyr-sur-Mer, en zone libre, jusqu’au débarquement. Les Allemands occupent le domaine, saccagent les vignes, sans oublier de siffler les flacons de la cave. « À la Libération, Arlette a reconstruit et réhabilité le vignoble, aidée par le Baron Leroy, fondateur de l’Inao. Avec Lucien Peyraud du domaine Tempier, et André Roethlisberger, elle crée l’appellation Bandol », retrace Étienne Portalis. C’est aussi elle, « la fiancée du mourvèdre », qui donnera son identité aux bandols, en imposant ce cépage.

Comment chausser un tel héritage ? En se glissant dans les mailles du terroir, seul maître à bord. Au château de Pradeaux, tout est grand, et semble-t-il, marqué par la lenteur. Et tout est très différent de ce qui se fait dans l’appellation Bandol en vertu d’un principe, qu’Étienne Portalis nomme la sérendipité, un mélange de sagacité et de hasard qui fait que des choses qui n’auraient pas dû advenir, se réalisent.

