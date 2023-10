Porsche 911 : Soixante ans de divine idylle, quel avenir pour l'iconique Nine Eleven ?

La Joconde… Un parallèle risible ? Il fait pourtant sens. La Porsche 911, bien plus qu’une auto, une véritable icône qui fête ses 60 printemps. Porté aux nues, tant par les amoureux de belles mécaniques que les esthètes avisés, ce petit coupé, né de l’imagination de Ferdinand Alexander Porsche, a connu une incroyable success story. Une saga sur huit générations produites à plus d’1 250 000 d’unités. Ce qui fait d’elle la sportive la plus vendue à travers au monde. Et dont une très grande majorité des exemplaires circulent encore à ce jour.

Symbole intemporel

Au même titre que Mona Lisa au Louvre, la 911 mérite pleinement sa place dans les plus célèbres musées du globe, comme le Guggenheim de Bilbao. Chacune, à son époque, en 1503 comme en 1963, a marqué l’histoire. Même regard espiègle et sourire en coin. Mêmes courbes harmonieuses. Deux chefs-d’œuvre, symboles intemporels de l’art occidental.

Sans l’ostentation ou l’exubérance des italiennes Ferrari ou Lamborghini, cette Porsche a survolé les modes, démontré sa fiabilité. Aussi à l’aise pour aller « acheter son pain que pour être pilotée sur circuit, une 911 exprime la sportivité, mais jamais l’agressivité », comme l’expliquait en 2013, Michael Mauer, designer en chef de Porsche.

Elle a fait chavirer les cœurs de personnalités aussi diverses que le chanteur Johnny Hallyday, le président de la République Georges Pompidou, le self made man Bernard Tapie, une foule d’acteurs dont Keanu Reeves, des sportifs de haut niveau tels que la joueuse de tennis Maria Sharapova ou le médaillé olympique de saut à la perche Renaud Lavilllenie… Plus qu’un marqueur social, le trait d’union entre toutes et tous, cette sensation que le volant devient une interface indissociable entre l’homme et la machine, un cordon ombilical par lequel transite simultanément adrénaline et endorphines. Pour délivrer des sensations que la concurrence tente, encore en vain, d’égaler.

Un grand écart de soixante ans entre ces deux générations. Les proportions sont plus généreuses, mais l’héritage de sportivité et de polyvalence, respecté à la lettre, tient du prodige. Crédit : Archives Nice-Matin.

Une route semée d’embûches

Pourtant cette success story a connu bien des écueils et péripéties. Au milieu des années 50, la firme allemande songe à remplacer la 356, unique modèle de la marque. Deux cabinets travaillent en concurrence, entre 1961 et 62. Alors que le concept 4 places (moins original) porté par Erwin Komenda, est sur le point d’être validé, c’est la maquette de Ferdinand Alexander « Butzy », fils de Ferry Porsche (le p.-d.g.), qui l’emporte, sous la forme d’une 2+2 places plus compacte.

La partie technique est confiée Ferdiand Piëch, neveu du patron. Voilà que le fameux bloc moteur Boxer « flat six », six-cylindres refroidi par air entre en scène. Ou plutôt en mode sac à dos, posé sur l’essieu arrière. Il n’en bougera plus. En 1964, il ne délivre que 130 chevaux pour deux litres de cylindrée. Cela paraît maigre. Mais il faut se remémorer que son accélération de zéro à 100 km/h en 9,1 secondes et sa vitesse de pointe de 210 km/h en faisaient l’une des sportives les plus performantes du marché !

