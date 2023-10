Nouvelle Ere #4 - découvrez l’interview de Gérard Lanvin en liberté

Dans ce quatrième numéro, vous allez découvrir une interview inédite de Gérard Lanvin, qui incarne l’esprit Nouvelle Ère, au travers d’un échange sur l’époque, sa famille, la musique -son dernier kif- et bien sur le cinéma. Partez également à la rencontre de Sophie Davant qui, à 60 ans, fait le choix de changer de carrière. Sans compter ces entrepreneuses des Alpes-Maritimes et du Var qui font bouger la Côte d’Azur: Cecilia Bartoli, Anne Vouland ou encore Susie Morgenstern.

“ J’arrive à un âge où tout est plus paisible” Gérard Lanvin

Crédits : Éric Martin - archives François Vignola, Luc Boutria, Laurent Amalric, Franz Chavaroche, Panerai, Archives Palais Princier, Archives Nice-Matin. .

Dans ce nouveau numéro de Nouvelle Ere, vous pourrez également admirer l’iconique Porsche 911, plus sexy que jamais, et qui n’a pas pris une ride ! Plongez dans la saga de l’homme qui a bâti la Principauté : Rainier III à l’occasion du centenaire de sa naissance. Levez le voile sur ces quincas qui ne semblent plus succomber au chant des sirènes et au bistouri, le tout, en revendiquant un look naturel assumant leurs rides et cheveux blanc.

Alors, n’hésitez pas à consommer ce nouveau numéro, sans modération... On vous réserve de nombreuses autres surprises !

Découvrez la version digitale de Nouvelle Ère #4 !