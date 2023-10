Gérard Lanvin en liberté

Hôtel de Sers, terrasse de la suite 81. À deux pas de son pied à terre parisien, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Gérard Lanvin s’émerveille. Sur un toit proche, il a repéré un espace arboré : “On se croirait à la campagne”.

Il est comme ça Gérard, nature. Partout où il est. Ou presque. Pour les photos, il est arrivé avec Gilles-Alain, son maquilleur-coiffeur, et trois tenues rock. En grand pro. Cette après-midi là, il n’a prévu que notre entretien, après une matinée gym. “Tranquille”. Et ne compte pas son temps. Soit deux heures et demie, café ou tartines d’avocat comprises. Le temps d’échanger sur l’époque, la famille, la musique - son dernier kife - mais aussi ses fâcheries, ses sorties politiques, les impôts, les motos, son rapport avec Coluche... Et bien sûr, le cinéma.

Micro éteint, il nous parle également du comportement douteux de DSK, rencontré dans un avion avant l’affaire du Sofitel, de sa passion pour l’équipe de France de rugby ou encore de la séquence “grotesque” d’Emmanuel Macron buvant cul-sec une bière. On fait durer le plaisir.

Pour cette rencontre, nous avions prévu une cinquantaine de questions, bien organisées, qu’on a finalement mises de côté. La discussion a démarré en sortant de nos affaires le livre de Sophie Davant, que nous venions de quitter : “Quel bonheur de vieillir”. À peine le temps d’appuyer sur la touche record…

Pour vous, vieillir c’est…

Un naufrage (rires).

Vraiment ?

Au niveau des genoux, des épaules, du cardio, d’un tas de trucs… oui ! On se détériore. Je paie mes années rugby. Après, vieillir vous permet d’avoir du recul, de se passer de choses qui étaient parfois envahissantes et inutiles. Quand on est jeune, on sue pour le superflu dans l’idée d’avoir un parcours satisfaisant. Une fois que c’est fait, on ne se préoccupe plus que de l’essentiel : son entourage, l’affectif. J’arrive à un âge où tout est plus paisible. Je me dis aussi que j’ai eu beaucoup de chance d’avoir vécu une époque heureuse, où tout était permis et facile. J’ai eu un boulot magique. Je ne m’attendais pas à vivre ça. Aujourd’hui, je n’ai pas de regret.

