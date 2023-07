Brigitte Bardot: comment son style est-il devenu mythique?

À peine 1,66 mètre, mensurations 90-50-89, mais l’aura d’une géante qui voit sa silhouette rayonner sur le monde entier sans jamais aucune éclipse depuis sa révélation sur grand écran en 1956 dans un fracas sensuel et provoquant. Jusqu’à un étonnant retour dans l’actu de la "B.B. actrice" ces derniers temps. La télé lui a consacré une mini-série déjà vendue partout à l’étranger, le récent Festival de Cannes la mettait en tête de gondole au moment de célébrer les 60 ans du Mépris de feu Godard, tandis que la version restaurée 4K de Vie Privée de Louis Malle est ressortie sur grand écran le 5 juillet.

Un baromètre de l'émancipation

Peu importe les coups de griffes pro-animaux, les postures politiques ou l’autarcie tropézienne, Brigitte Bardot demeure d’une modernité incroyable en 2023. Tout le monde la copie sans vergogne et se revendique de B.B. "Les réactions qui accompagnent chacun des faits et gestes de Brigitte Bardot, dans sa vie publique ou privée, nous renseignent très exactement sur l’état de l’émancipation féminine dans notre pays", écrivait la revue Positif en mai 1962.

"Brigitte Bardot a conquis l’Amérique en trois semaines. Jayne Mansfield à côté d’elle paraît aussi inoffensive qu’une fille de banlieue. Quant à Marilyn, elle peut recommencer à poser pour des photos de calendriers", osait plus tôt le New York Times à propos du phénomène. Encore tout récemment, c’est Margot Robbie, Barbie de cinéma dès le 19 juillet, qui s’est présentée sur tapis rouge à Las Vegas en crop top et mini-jupe rose Vichy dans le pur style "poupée Bardot" rétro.

"Mon style, c’est que je n’ai pas de style", a coutume de dire l’ex cover-girl qui a défini sans le vouloir les contours d’une mode... indémodable. "Je m’habillais comme je me coiffais, au coup de cœur, selon mon envie du moment. J’ai porté des robes de grands couturiers, mais aussi des tenues bohèmes ravissantes anti-conventionnelles, des trucs que je dénichais par hasard et qui devenaient à la mode. C’est rigolo !", écrivait-elle en préface de l’ouvrage de son ami Henry-Jean Servat qui avait fait le pari de cerner Le style Bardot (Flammarion, 2016).

Tout sauf un porte-manteau

"Jupes juponnées, carreaux vichy, couleurs vives, pull marin... On voit bien que son style est fait de bric et de broc, imprévisible, libre... Ce qui est épatant, c’est qu’elle a su respirer l’air du temps. Certaines actrices ne sont que des porte-manteaux, Brigitte était tout sauf ça. Elle a su inspirer les couturiers sans devenir leur chose", souligne Henry-Jean Servat. Tout a commencé avec Et Dieu... créa la femme en bordure de rivage tropézien. Un film qui a imprimé les imaginaires du monde entier et dans lequel elle porte justement ses propres vêtements. "Comme dans beaucoup de mes films. Ça me donnait l’impression d’être vraiment moi", souligne Brigitte qui aujourd’hui confie pourtant "ne plus s’habiller"...

Archives Nice-Matin.