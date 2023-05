Influence Factory: les talents de l’influence de la Côte d’Azur lancent la saison d’été!

Le thème et le dress code “Haut en couleurs” annoncent l’ambiance de cette soirée : festive, joyeuse et solaire. A l’image de la centaine d’influenceurs de l’agence NM.Influence qui ont foulé les pavés de l’authentique bastide de l’Hôtel Cantemerle à Vence. C’est dans cet écrin de verdure, sous les pins parasols qui entourent la piscine, que l’agence de micro et nano influenceurs du Groupe Nice-Matin a convié ses talents pour célébrer le début de la saison estivale. Niché sur une colline boisée entre la Méditerranée et les baous de Vence, le lieu incarne à la perfection le charme et l’élégance de la Côte d’Azur.

Influence Factory, la grande nouveauté de la saison

Autour d’Influence Factory, le nouveau format MasterClass sur le marketing d’influence, chacun a pu s’enrichir de l’expérience de quatre macro influenceurs venus spécialement partager leur success story. Au micro de l’animateur, journaliste et influenceur Sébastien Serrano, Lauriane Lamperim, créatrice de contenu sport et santé et ancienne membre de l’équipe de France de tumbling, a ainsi pris la parole. Celle qui compte 206.000 followers à son actif a éclairé les Azuréens sur le milieu de l’influence, tout comme Camille Perrotte, gagnante de la saison 2019 du Meilleur Pâtissier, qui régale ses 201.000 followers avec ses sublimes recettes de cuisine! Son livre La pâtisserie au fil des envies est à son image: tout en saveurs et délicatesse! Enfin, Dorith Naon, nouvelle recrue de NM.Influence, compte une communauté de 65.000 abonnés et vient de publier son premier livre Linkedin, booste ta visibilité. Grâce à elle, on connaît à présent tous les secrets de l’influence BtoB !

Sur le territoire azuréen, authenticité rime avec proximité

Au total, une centaine d'influenceurs âgés de 18 à 76 ans et venant de toute la région Sud ont profité de cette soirée spéciale. Ces derniers connaissent les richesses de notre territoire mieux que personne… Et savent comment les mettre en valeur en créant un contenu de qualité.

Leur point fort? La proximité qu’ils entretiennent avec leur communauté. Leur travail et leur implication font également la différence. Car il faut connaître non seulement les tendances du moment pour plaire au plus grand nombre, mais aussi les spécificités des algorithmes pour se rendre visible auprès de leur communauté. En effet, leurs audiences ne consomment pas de contenus sans but. Leurs followers souhaitent trouver des idées inspirantes pour les réaliser dans la vraie vie.

Qu'ils travaillent dans le domaine de la mode, de la beauté, du sport, du voyage ou de la food, les créateurs de contenus de NM.Influence ont bien compris cet état d’esprit. Leurs contenus permettent ainsi aux utilisateurs de passer de l’inspiration à la réalisation. A l’image d’Audrey Blanc, plus connue sous le pseudo de nature_voyages_decouvertes. Avec son contenu, la "Riviera Trotteuse de la Côte d'Azur" nous fait découvrir des endroits sublimes qui promettent un dépaysement total, parfois, à quelques pas à peine de chez soi. Chez NM.Influence depuis ses débuts, elle a pu grandir avec l’agence pour passer aujourd’hui la barre des 243.000 followers. Cette dernière prendra également la parole lors de cette première MasterClass. Car de la rédaction à la production vidéo, en passant par la photo, le montage et le marketing, les influenceurs peuvent se targuer d’être d’incroyables outils créatifs.

"Plus que pour leur nombre d’abonnés, les marques collaborent avec nos créateurs pour leur capacité à transmettre leur message à travers un contenu authentique, différenciant et pensé pour cette audience unique", confirme Mathilde Aylies, responsable de l'agence NM.Influence et du développement des revenus digitaux. Un leitmotiv indispensable pour continuer à connecter les marques et les influenceurs de la Côte d'Azur et du Var.

Car l’époque où l’on percevait l’influenceur comme un simple panneau publicitaire qui brandissait son code promo est bel et bien révolu. Désormais, le créateur de contenu est perçu par les marques comme un partenaire stratégique, d’où la nécessité pour les annonceurs de penser sérieusement à la cocréation. "Les créateurs de contenu sont impliqués dès le début du processus pour qu’ils puissent apporter leur valeur ajoutée et adapter leur discours à la marque", explique Mathilde Aylies. Tout en laissant le créateur de contenu s’exprimer sur ce qu’il a en tête. C’est ce travail main dans la main qui permet aujourd’hui la réalisation de nombreuses campagnes à succès au sein de NM.Influence.

Les influenceurs sont arrivés sur les lieux de l'événement à bord d'une voiture avec chauffeur du partenaire Groupe Cavallari, ils ont également pu se défier en toute convivialité sur les terrains de pétanque éphémères de La Boulisterie, profiter des animations proposées par Léa Vandeveld et savourer une délicieuse glace de Néron Glacier! Cadeaux, animations, concours et bien d’autres surprises attendaient encore les influenceurs qui sont repartis les bras chargé de cadeaux et des souvenirs pleins la tête grâce aux partenaires de la soirée: Qatar Airways, Panda Events, Maxi Bazar, Racine Carrée, Belysa, Bellis Bijoux, ZK Chocolatier et Timenjoy.

Découvrir l'agence NM.Influence