Santamans remonte le temps

En décembre 2017, Anna Santamans décide de se faire opérer de son épaule gauche qui l’a fait souffrir. Ce que l’ancienne nageuse de l’ONN (2009-16) n’imaginait pas, c’est que cela l’éloignerait des bassins aussi longtemps. En tout, 20 mois sans compétition. « Si j’ai trouvé le temps long ? C’est peu dire. Ce qui m’a fait tenir, c’est l’envie de nager, à chaque fois j’ai eu des coups de mou, je me disais que c’était inadmissible d’arrêter, que c’était la solution de facilité, et que j’aurais énormément de regrets. Si j’avais décidé de me faire opérer, c’était pour pouvoir nager sans douleur. Aujourd’hui, mon épaule va bien, je la sens plus forte. ça me rend fière, d’avoir tenu, et d’être revenue », expliquait la Marseillaise hier, juste après avoir été éliminée en quart de finale du 50 m nl, avec le sixième temps (25’’49).

« Je pensais pouvoir nager un peu plus vite parce que les entraînements étaient de mieux en mieux ces dernières semaines, mais je manque un peu de fraîcheur et de réactivité ».

L’essentiel est ailleurs. Car la licenciée du CN de Marseille revient de tellement loin.

En avril dernier, la sprinteuse 26 ans a attaqué son come-back. Un retour plus que prometteur dans les bassins des championnats de France, avec une 4e place sur le 50 m nl (25’’19) et une qualification pour les championnats des Etats-Unis, cet été avec l’équipe de France A’. « Avant les “France”, je me suis dit “pourquoi pas accrocher une qualification pour les mondiaux”. Mais c’était difficilement réalisable et je suis déjà heureuse d’aller avec l’équipe de France A’ pour me frotter aux Américaines, dans une compétition relevée, proche du niveau des championnats d’Europe ».

En attendant, la native d’Arles va s’aligner aujourd’hui sur le 100m nl, dans un Meeting qui lui tient particulièrement à cœur. « Mon club n’est pas venu, mais j’ai demandé à y aller quand même car j’aime cette compétition. Pourtant hier (vendredi), j’étais à Lille où j’ai passé mon diplôme. Un DU en prépa physique, spécialisée dans les sports collectifs. Mais j’avais vraiment envie d’être présente car j’ai l’impression de revenir à la maison. A Nice, j’ai de très bons souvenirs, plein d’amis et j’aime beaucoup la ville. ça a quand même été 7 ans de ma vie ».

C’est sur la Côte d’Azur qu’elle avait gagné sa place aux JO de Londres. Une compétition qu’elle aimerait retrouver à Tokyo l’été prochain.

