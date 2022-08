Le relais français, composé de Maxime Grousset, de Marie Wattel et des Niçois Charles Rihoux et Charlotte Bonnet, s'est imposé avec un chrono de 3 min 22 sec 80, devant la Grande-Bretagne (3'23''30) et la Suède (3'23''40).

Longtemps au duel en tête avec les Tricolores, l'Italie a craqué dans les derniers mètres et échoué au pied du podium.

C'est la deuxième médaille de ces championnats d'Europe pour Charlotte Bonnet après celle d'argent sur le 100m NL, la première breloque au niveau international pour l'autre licencié de l'ONN Charles Rihoux.