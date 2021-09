Prom’Swim à Nice: les Monégasques passent la cinquième et enchaînent les podiums!

Malgré un vent à décorner les bœufs et, par ricochets, une houle qui s’est faite de plus en plus menaçante, le scénario de cette 5e édition, savamment orchestrée par Loïc Branda et l’ensemble des bénévoles de l’ONN, a connu son happy-end, dimanche 19 septembre, du côté de la plage des Ponchettes.

Surtout dans les rangs monégasques, du reste, où les podiums se sont accumulés comme les perles autour d’un collier. Vainqueur du 10 km, samedi, Adib Khalil était même à deux doigts, le lendemain, de réussir le doublé, sur une épreuve comptant cette fois pour la Coupe de France. "Cette deuxième place, malgré tout, est loin d’être une déception, confiait-il à l’arrivée, avec pour étendard un large sourire. J’étais là, avant tout, pour prendre du plaisir et, surtout, pour lancer ma saison. Les véritables enjeux, pour moi, ce sera dès la semaine prochaine, avec les Coupes d’Europe…"

Et celui qui nage également sous les couleurs du Liban de voir encore plus loin. Après être progressivement passé des épreuves en bassin à la natation en eau libre. "J’aimerais bien, avec mon frère (Gaël), que l’on puisse aller titiller la hiérarchie mondiale. Ça, ce serait cool…"

Pas moins d’ambitions du côté de sa camarade de club, Lisa Pou. Qui, elle, a littéralement écrasé la concurrence sur les deux principales courses inscrites au programme de cette Prom’Swim. "En fait, je ne m’y attendais pas vraiment. 5 km, c’est un peu court pour moi, mais aujourd’hui (lire hier), il y avait davantage de vagues, et du coup, c’était plus fun…"

Et, déjà, de se projeter. "J’aimerais avant tout me qualifier pour les championnats du monde, sur 10 comme sur 25 km. Mais à plus long terme, ce sont évidemment les Jeux de Paris que j’ai en tête. Mais 2024, c’est demain, puisque les préqualifications commencent dans moins d’un an…"

Du coup, pas trop de temps à perdre, effectivement…