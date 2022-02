Licenciée à l'AS Monaco natation, la nageuse Lisa Pou qualifiée pour les Mondiaux

Mais où s’arrêtera la pensionnaire de l’AS Monaco Natation? Après avoir décroché un titre de championne de France du 10 km en eau libre en 2021, Lisa Pou a rejoint la Martinique il y a une semaine de cela pour participer à l’Open eau libre aux Anses d’Arlet les 12 et 13 février derniers.

Un rendez-vous forcément important dans l’optique d’aller décrocher une qualification pour les grandes compétitions internationales.

Une troisième place dans l’attente

Avant ça, elle était revenue de Sarcelles avec une seconde place dans les valises lors du championnat de France 5 km eau libre fin janvier. Elle n’était pas au meilleur de sa forme, mais avait prouvé qu’elle en avait sous le capot, et qu’il fallait compter sur elle pour ces épreuves en Martinique.

D’autant plus qu’elle s’était préparée en haute altitude du côté de Font-Romeu pour être au mieux lors des 5 et 10 km qui l’attendaient outre-mer. Le but était d’arriver en très grande forme en Martinique.

Avant d’atterrir sur l’île aux fleurs, Lisa nageait deux fois par jour, sans oublier un gros travail musculaire avec deux à trois séances par semaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le travail a porté ses fruits.

Lisa Pou a fini troisième sur les deux courses (5 et 10km), même si elle ambitionnait de terminer dans les deux premières places. Etait seulement pris en compte le résultat sur le 10 km eau libre, pour attribuer les tickets qualificatifs aux championnats du monde et d’Europe.

Une performance légèrement en dessous des attentes de l’athlète: "J’étais plutôt bien, mais je reste forcément un peu sur ma faim. Je voulais le top 2, et j’échoue aux portes de ces places importantes."

Une situation qu’explique Lisa par son changement de stratégie en pleine course: "Je devais rester cachée dans le groupe, et me dévoiler au sixième kilomètre. Mais vu que je me sentais bien, et que j’adore prendre du plaisir, je me suis laissée un peu emporter. J’ai laissé la stratégie de côté et j’ai suivi mon instinct quand j’ai vu les vagues. Du coup je suis partie assez vite avec une autre nageuse devant. Cette gestion de la course tactique est forcément importante, et au final nous sommes arrivées à quatre en même temps. J’ai pris la troisième place et ça s’est joué à un rien."

A la question de savoir s’il y a quelques regrets, Lisa Pou balaye d’un revers de main: "Mon objectif avant tout quand je suis dans l’eau, c’est de prendre du plaisir. Et je me suis régalée."

La réunion qui a tout changé

Quand elle est revenue de Martinique, la tricolore était encore dans l’incertitude et ne savait toujours pas si elle était qualifiée pour une des deux compétitions internationales, voire les deux.

Une réunion du pôle de l’équipe de France a eu lieu jeudi soir en ce sens. Verdict? Lisa Pou disputera le 25 km en eau libre aux championnats du monde à Budapest (18 juin - 3 juillet), mais aussi ceux d’Europe à Rome (11-21 août).

Un carton plein dans cette discipline, même si sa troisième place ne suffit malheureusement pas à se qualifier pour le 10km.

Forcément la satisfaction est grande mais pas que: "Je suis très contente de ces qualifications en restant fidèle à mes principes. Mais j’ai aussi une pointe de déception par rapport à ma partenaire d’entraînement, Lara Grangeon, qui ne s’est pas qualifiée. Je voulais vraiment qu’elle soit là et qu’on concourt ensemble."

A n’en pas douter, Lisa donnera tout en son honneur, et pour défendre les couleurs de son pays dès les prochains mondiaux.