Le Mare Nostrum de Monaco à son tour annulé

Les jours passent et les annulations tombent. Dans la catégorie sportive, après l'annulation du Grand Prix de Monaco, le meeting de natation Mare Nostrum Monaco subit à son tour le contexte lié au Covid-19. Au lieu de se dérouler les 6 et 7 juin prochain, l'événement se déroulera les 12 et 13 juin 2021.

Dans un communiqué, la Fédération monégasque de natation justifie l'annulation de l'édition monégasque 2020, 38e du nom: "Dans la période si particulière que nous vivons et suite à la confirmation de l'OMS de la propagation mondiale du virus, de la dégradation de la situation sanitaire dans la quasi-totalité des pays, le meeting conserve un risque sanitaire trop important pour les athlètes, les bénévoles, toutes les parties prenantes à cette organisation", peut-on lire. >>LIVE. Jour 32: le chanteur Christophe emporté, les députés adaptent le budget... Suivez l'évolution de la situation du coronavirus Les deux autres manches qui devaient avoir lieu à Canet-en-Roussillon et Barcelone, et qui composent ce Mare Nostrum Swim Tour, sont elles aussi annulées. Pour rappel, le Mare Nostrum est né de l'union de ces trois meetings en 1994. Grâce à cette fusion, ce circuit est devenu l'un des plus renommés en bassin de 50 mètres. Deux jours durant, les nageurs concourent dans 5 catégories, hommes et femmes: papillon, dos, brasse, nage libre et 4 nages.

