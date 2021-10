Florent, vous voilà Antibois...

C’est fait. Je viens de vivre mon premier entraînement dans la peau d’un Antibois. Je suis arrivé à la piscine à 7h30. Il faisait encore nuit, ou presque. Depuis deux jours, je dors chez Yoris Grandjean, l’un de mes deux coachs. Bientôt, j’habiterai là (il nous montre un immeuble qui donne sur la piscine. Là. A deux pas...) Vous voyez le toit terrasse. Je vais vivre là. Incroyable, non! J’ai trouvé ça en location. Je vais vous montrer la vidéo (il nous fait visiter l’appartement sur son téléphone). Il y a un peu de bruit avec les voitures et le train, mais il y a une très belle vue. Je pense mettre une tyrolienne entre la terrasse et la piscine... Je ne risque pas d’être en retard aux entraînements.

Quel fut le programme matinal?

Un café au réveil, je ne déjeune jamais avant une séance. J’ai commencé par 75 minutes de muscu, puis j’ai nagé juste 400 mètres avant de faire quelques sprints. C’était dur. Depuis les Jeux de Tokyo, je ne m’étais pratiquement plus entraîné. Vacances depuis le 1er août... Je me sens donc un peu faiblard. C’est normal.

Votre venue a fait du bruit...

Il y a eu un gros mercato des entraîneurs et des nageurs cette année, comme souvent après des Jeux, mais ça reste de la natation. ça n’a pas bouleversé le pays. Comme je suis un vieux nageur, peut-être le plus connu de l’équipe de France, il y a une grosse loupe sur moi. Mais ce qui a surpris, ce n’est pas la destination mais mon choix d’aller vers deux entraîneurs peu expérimentés.

"Pour supporter ce sport, il me faut du lien, de l'affect, du rire et de l'amour"

Quentin Coton et Yoris Grandjean sont deux jeunes coachs, mais ils sont aussi vos amis. Un entraîneur peut-il être le pote de son nageur?

Je ne peux pas encore répondre à cette question. J’espère que oui. J’espère que ça va marcher. Je suis venu pour ça. Je suis en fin de carrière, il me reste quoi? Trois ans de haut niveau. J’estime avoir de l’expérience. Les coachs n’auront pas besoin de me bouger beaucoup. J’ai fait le choix de continuer la natation, celui de venir à Antibes, ce n’est pas pour me la couler douce et rater des séances. J’ai nagé avec Quentin et Yoris. J’ai envie d’évoluer avec eux. Je pense que ça peut le faire parce qu’on est des adultes. ça n’aurait pas été le cas il y a 5 ans. J’étais trop jeune et eux aussi. Là, on a la trentaine. On sait ce qu’on veut. Et où on veut aller.

Et c’est où ?

Mon ambition suprême est de faire une médaille aux JO de Paris 2024. Et finir là-dessus. Mon objectif à court terme: les Mondiaux en mai prochain. Mais je ne me mets pas la pression. Mon but est de me remettre en forme. Je vais nager une fois par jour et faire d’autres sports au quotidien. Sur mon planning: squash mercredi, basket jeudi et padel vendredi. Je vais bosser pour être bien en place en janvier. Puis j’irai au Japon, en mai, pour les Mondiaux avant, je pense, de faire l’impasse sur les championnats d’Europe en août. Je me vois bien faire un break avant d’attaquer deux ans de prépa pour les JO de Paris.

Manaudou à Antibes, ça va rouler...

Je le crois. Je ne me faisais aucun souci sur le sujet avant de me poser ici.

"Pour moi, le coach ne doit pas être un chef"

Vous auriez pu venir à Nice chez Fabrice Pellerin?

A Nice, non. Je suis venu à Antibes pour le côté humain de Quentin et Yoris avec qui j’ai des liens très forts. J’adore Fabrice, mais je ne me vois pas travailler avec lui. Fabrice Pellerin ressemble un peu à mon ancien coach Julien Jacquier, à Marseille. Ce sont des super entraîneurs, mais humainement ça peut bloquer.

Et pourquoi ne pas avoir opté pour Philippe Lucas ?

(Il se marre). C’est encore pire. C’est un profil différent. Quand il entraînait ma sœur, il m’est arrivé de nager sous ses ordres. C’est un mec super. Lui aussi je l’adore. Mais pas à la piscine. Ses programmes sont trop durs pour un vieux nageur comme moi.

Nageur-coach, c’est un sujet qui vous inspire...

C’est un sujet profond. La natation est un sport où le coach est historiquement quelqu’un de très dur. Physiquement, déjà, il est dans une posture de chef. Il est au-dessus des nageurs. Il les domine. C’est quelque chose qui ne me plaît pas. Pour moi, le coach ne doit pas être un chef. C’est un guide. Un collègue. On travaille ensemble, mais au final, celui qui est sur le plot, c’est moi. C’est moi le boss de mon propre projet. Avec certains coachs, c’est ‘‘Fais-ci, fais-ça. Je ne te demande pas ton avis’’. Il y a des nageurs qui ont besoin de ça. Pas moi. Moi, j’ai besoin d’échanges, de liberté. Pas qu’on me dise: ‘‘Tu as fait cent mètres de moins que demandé, donc tu vas te planter’’. Je dis ça aussi parce que j’ai dépassé les 30 ans.

Les divorces sont aussi nombreux en natation...

C’est vrai. Un jour, on ne s’aime plus. J’ai quitté Marseille pour ça. Je pense que Charlotte (Bonnet) est partie de Nice pour ça. Parce que le côté humain devient parfois compliqué. Pourtant, Charlotte a eu des résultats extraordinaires avec Fabrice (Pellerin). C’est aussi une explication des retraites prématurées de pas mal de nageurs. C’est déjà un sport ingrat, difficile, si en plus le coach en remet une couche, ça fait beaucoup.

Qu’attendez-vous d’un entraîneur?

Moi j’ai besoin d’une connexion avec mon coach. J’ai besoin de jouer, de faire des blagues dans l’eau ou à la salle de muscu. Il y a le travail, la rigueur, les compétences. Mais moi, il me faut aussi du lien, de l’affect, de l’amour, de la vie. ça m’éloigne du côté rébarbatif de la natation qui est tout sauf fun.

"Si les JO n'avaient pas eu lieu en France, j'aurais arrêté la natation"