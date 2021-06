La Niçoise Charlotte Bonnet qualifiée pour les Jeux Olympiques sur 200m nage libre

La Niçoise a remporté la finale sur sa distance fétiche, son septième titre national et le septième de rang.

Au-delà des lauriers et de la victoire, la sociétaire de l'Olympic Nice Natation (ONN) a signé les minima demandés par la Fédération internationale de natation (1'57''28) et sera bien présente à la grande fête olympique cet été.

"Je suis soulagée, contente et émue"

Ce billet en poche est un vrai soulagement pour l'Azuréenne de 26 ans, qui a longtemps douté et s'est mise une grosse pression sur les épaules cette saison.

Elle espérait l'obtenir dès la première fenêtre de qualification (10 décembre 2020 - 21 mars 2021), lors des championnats de France à Saint-Raphaël en décembre dernier.

Au final, deux petits centièmes en avaient décidé autrement (1'56''65), dans une période où les minima étaient alors fixés par la Fédération française de natation (1'56''63).

La native d'Enghien-les-Bains (Val d'Oise) avait encore connu une désillusion trois mois plus tard, échouant pour quatorze centièmes au Golden Tour Camille-Muffat de Marseille (1'56''77).

Depuis son titre européen sur le double aller-retour, arraché en 2018 à Glasgow (Ecosse), la protégée de Fabrice Pellerin a connu une blessure à l'épaule et le confinement dû à la pandémie de Covid-19. Ces embûches avaient freiné ses ambitions. Elle était rentrée déçue de l'Euro de Budapest en mai dernier, sa couronne continentale perdue après une quatrième place qui ne collait pas avec ses ambitions. Résiliente, Bonnet a su garder le cap et s'est vue récompensée de ses efforts. Elle va aux Jeux pour la troisième fois après Londres ()2012 et Rio (2016).

" Je suis soulagée, contente et émue, a-t-elle confessé, à peine descendue du podium. Je me suis arrachée sur la fin pour être devant et faire ce ''putain'' de chrono. J'avais l'impression de jouer une finale dans l'un des plus grands championnats tellement j'avais du stress. Ça reste 1'56''67, ce n'est pas un temps qui me satisfait, loin des meilleures, mais je ne visais que mon ticket et pas grand-chose tellement j'avais de pression par rapport à ces Jeux Olympiques. Je vais m'en contenter largement aujourd'hui.''

La Niçoise a reconnu avoir du mal à gérer les attentes autour d'elle, depuis son sacre européen.

" Dans le regard des gens, je ne suis plus la même et ce n'est pas facile à assumer. C'était compliqué de me satisfaire cette année et de repartir à chaque fois après une déception, de remettre la tête dans le guidon et de me dire que la fois d'après ça allait passer alors que ça coinçait. Quand ça ne répond pas comme tu veux, tu te dis que tu es nulle. Ça a été beaucoup de péripéties, d'énormes doutes. Tu sors de l'eau et tu n'as pas grand-monde pour t'entourer. J'avais déjà connu des moments comme ça dans ma carrière, mais là c'est l'année des Jeux, j'ai 26 ans et j'approche de la fin. Ce n'est pas la première fois que je me qualifie aux Jeux, mais ce n'était pas la même chose. J'ai dû perdre du poids, des kilos de boulets."

Pothain composte aussi son billet

Ce jeudi, un autre Maralpin a obtenu son pass pour le Japon : Jordan Pothain.

Le Niçois a réalisé les minima pour Tokyo sur 200 m NL (1'47''02). Il s'est adjugé la finale en 1'46''93. Comme Bonnet, lui aussi a beaucoup galéré.

Depuis 2016, il a quitté son Isère natale pour Nice, été opéré d'une arythmie cardiaque et touché par une blessure à l'épaule.

"Je l'ai fait ! Je ne réalise pas trop et je suis encore sous le coup de l'émotion, soufflait le sprinteur de 27 ans. C'est une belle récompense après tout ce qui s'est passé depuis les Jeux de Rio. Beaucoup pensaient que je n'arriverai pas à me qualifier pour Tokyo, mais je préfère penser à ceux qui ont cru en moi. Malgré les doutes pendant toutes ces années, je n'ai pas lâché, je me suis vraiment battu. J'ai plusieurs fois imaginé arrêter ma carrière, j'avais l'impression d'aller dans le mur et je ne trouvais pas de solutions, mais l'abnégation paie toujours."

Lesaffre ne se qualifie pas directement sur 400m 4 nages

L'Antiboise Fantine Lesaffre sur 400 m 4 nages, elle, n'a pas réussi les minima. Avec un temps de 4'41''97 (4'38''53 exigés), la championne d'Europe 2018 de la distance n'a pas rempli le contrat. Elle pourra malgré tout s'aligner sur cette épreuve aux Jeux, grâce au ticket gagné mardi sur 200 m 4 nages.

" Ce n'est pas grave, je n'ai pas de regret, confiait-elle à sa sortie du bassin. Grâce à ma qualification sur 200 m 4 nages, je sais que je peux choisir une course complémentaire à Tokyo. Je serai donc au départ du 400 m 4 nages cet été. Mon niveau revient petit à petit. L'année a été mouvementée et je ne veux pas être gourmande, en faire trop d'un coup. Je préfère prendre ce qu'il y a à prendre au fur et à mesure."