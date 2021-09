La nageuse Charlotte Bonnet quitte Nice pour s’entraîner avec Philippe Lucas à Martigues

Avec son compagnon Jérémy Desplanches, médaillé de bronze olympique cet été sur 200m 4 nages pour la Suisse, elle a choisi de rejoindre Philippe Lucas à Martigues, où l’ex-coach de Laure Manaudou ouvre, lui aussi, un nouveau chapitre de sa carrière.

"Pendant le break post-olympique (et des vacances au Costa Rica, NDLR), j’ai pris le temps de réfléchir à la suite que je souhaite donner à ma carrière, confie Charlotte Bonnet (26 ans), dans un communiqué que l’ONN devrait diffuser mercredi. La perspective des JO à Paris et le sentiment de pouvoir encore accomplir de belles choses ont guidé mon choix de continuer jusqu’en 2024. Je suis impatiente de rejoindre Philippe, je vais découvrir une façon différente de m’entraîner avec l’objectif de donner un nouvel élan à ma carrière."

Elle reste licenciée à l’Olympic Nice Natation

La native d’Enghien-les-Bains (Val d’Oise) avait pointé le manque de communication de Fabrice Pellerin avant Tokyo. Elle reste néanmoins en bons termes avec l’entraîneur qui l’a façonnée et garde sa licence à l’ONN.

"Au cours de ces années, les apprentissages et les progrès de Charlotte auront aussi été les miens, souligne Fabrice Pellerin, dans ce même communiqué. Je ne peux que l’en remercier. Je souhaite à Charlotte de réussir son nouveau challenge, ne doutant pas que son investissement à l’ouvrage sera total."

"On respecte son choix. Je ne la verrai plus sur le bord du bassin toute l’année, mais elle continue à faire partie de la famille. C’est le plus important", a commenté Richard Papazian, le manager général de l’ONN.